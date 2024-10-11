Протягом року в Україні дозволили експлуатувати 140 зразків БпЛА

Для використання Збройними силами України у 2024 році було допущено 140 безпілотних систем

Від початку року кодифіковані та допущені до експлуатації в Силах оборони України понад 140 безпілотних авіаційних комплексів і 33 наземні роботизовані комплекси вітчизняного виробництва. Про це повідомили в Міністерстві оборони.

У відомстві зазначили, що у 2023 році було кодифіковано 60 безпілотних авіаційних комплексів та дев'ять наземних роботизованих систем українського виробництва.

Полковник Володимир Рочняк, керівник Головного управління забезпечення життєвого циклу озброєння та військової техніки, підкреслив, що роль безпілотних систем на полі бою стрімко зростає.

«Українські зброярі швидко реагують на потреби фронту. Сьогодні вони виробляють безпілотні комплекси за широкою номенклатурою», – зауважив полковник.

Він зазначив, що українські виробники зброї активно розвивають виробництво безпілотних авіаційних систем різного призначення, таких як камікадзе, бомбер, розвідники та корегувальники. Крім того, створюють безпілотники різних типів (літакові та коптерні) та з різною дальністю (тактичні, оперативні та стратегічні).

Наземні роботизовані комплекси також здатні виконувати широкий спектр завдань, включаючи ударні, розвідувальні, логістичні, евакуаційні та інженерні. Зазначається, що понад 40% з усіх безпілотників цьогоріч дозволених для використання були кодифіковані у третій квартал. Це свідчить про пожвавлення в Україні зброярського виробництва.

Серед дозволених до експлуатації в Силах оборони є безпілотні комплекси, стійкі до засобів радіоелектронної боротьби, радіопрозорі, малошумні, із системами донаведення й самознищення тощо.

До слова, російський холдинг «Високоточні комплекси» заявив, що відповідно до затвердженого графіка була поставлена партія ракет для безпілотних літальних апаратів «Х-БПЛА».

Раніше стало відомо, що на Одещині внаслідок атаки російського ударного дрона пошкоджено скління та фасад девʼятиповерхового будинку. Травмовано п’ятеро осіб, троє з них госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості.

Нагадаємо, ударна група угруповання сил та засобів Військово-морських сил Збройних сил України у взаємодії з підрозділами Служби безпеки України атакували базу зберігання БпЛА типу «Шахед», що поблизу населеного пункту Октябрський в Краснодарському краї РФ.