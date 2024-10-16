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Через низку «аварій» в енергетичній інфраструктурі РФ попросила Грузію допомогти електроенергією

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Через низку «аварій» в енергетичній інфраструктурі РФ попросила Грузію допомогти електроенергією
Росіяни просять Грузію та Азербайджан допомогти електроенергією
фото з відкритих джерел

Росіяни заявляють, що на час аварійних відключень електроенергію їм постачатиме Грузія та Азербайджан

Єдиний оператор імпорту та експорту електроенергії в Росії – ПАТ «Интер РАО» нині звернулася до можливості імпорту електроенергії з Грузії та Азербайджану через низку аварій, повідомила членкиня правління російської компанії Олександра Паніна. 

«Ми закликали дві країни. Азербайджан та Грузію запитали про можливість постачання. Щоб постачали в період аварійних режимів по 300 МВт. Поки що нам ще не відповіли», – скаржиться Паніна.

У середині липня, після аварії на Ростовській атомній електростанції, близько 2,5 мільйонів людей на півдні Росії залишилися без електроенергії на кілька днів. Унаслідок цього у ряді регіонів, зокрема Краснодарському краю, Ростові-на-Дону, Кабардино-Балкарії та тимчасово окупованому Криму, були введені графіки відключення світла.

За інформацією пресслужби «Росатому», причина відключення одного з енергоблоків полягала в «неполадках» на турбогенераторі Ростовської АЕС. Ця станція, що знаходиться поблизу Волгодонська, має чотири енергоблоки і є найбільшою в південній частині Росії, забезпечуючи потужність до 4 ГВт. Вона відіграє важливу роль у постачанні електроенергії для південних регіонів та Північного Кавказу, де проживає понад 26 мільйонів людей.

Масові відключення електроенергії почалися у Краснодарському краї з початку липня, а найбільша аварія сталася 9 липня, коли 325 тисяч мешканців Кубані залишилися без світла. Тоді Міністерство енергетики Росії заявило, що причина цих проблем полягає у «високому сезонному споживанні» через літні температурні рекорди.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Краснодарському краї безпілотники атакували Афіпський НПЗ.

До слова, Міноборони РФ стверджує, що в ніч на 1 вересня російські області атакували 158 безпілотників. Також повідомлялось, що БпЛА завдали масованих ударів по об'єктах критичної інфраструктури держави-терориста.

Нагадаємо, російська влада звинуватила Україну в організації масованих атак безпілотників на міста РФ. У цьому начебто «суть нинішньої української влади». Таку заяву зробив речник Кремля Дмитро Пєсков на брифінгу у вівторок, 10 вересня.

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Теги: Міноборони Міноборони РФ Грузія Азербайджан аварія влада Дмитро Пєсков відключення відключення світла

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