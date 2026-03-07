Ізраїль вдарив по нафтових об'єктах Ірану

У Тегерані вирують масштабні пожежі

Армія оборони Ізраїлю розпочала нову хвилю повітряних ударів по іранській столиці, під час яких серія потужних вибухів пролунала у східних, південних та північно-західних районах міста. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За даними іранських державних медіа, спільною ціллю ізраїльських та американських сил став нафтопереробний завод та резервуари нафтових сховищ біля Тегерану. На тлі ескалації адміністрація Трампа, оминаючи Конгрес через надзвичайний стан, терміново передала Ізраїлю 12 000 авіабомб для продовження військових операцій проти Ірану.

Бойові дії вже спричинили серйозні збої в енергетичному секторі регіону: Кувейтська нафтова корпорація оголосила про превентивне скорочення видобутку сирої нафти. Це рішення спровокувало чергове потрясіння на світовому ринку енергоносіїв та стрімке зростання цін на пальне у Сполучених Штатах. Окрім нафтової інфраструктури, руйнувань зазнали й цивільні об'єкти, зокрема опріснювальна установка біля узбережжя Оману, через що три десятки сіл залишилися без питної води.

Раніше вибухи зафіксовали у Бахрейні, Катарі та ОАЕ. У Дубаї уламки перехопленого снаряда призвели до загибелі водія та пошкодження висотної будівлі в районі Марина. Паралельно з цим в Іраку внаслідок авіаудару загинув представник проіранського воєнізованого формування. На тлі критичної ситуації Асамблея експертів Ірану готується до обрання нового верховного лідера країни, що може відбутися протягом найближчої доби.

Раніше у Білому домі відреагували на повідомлення медіа про можливу передачу Росією розвідувальних даних Ірану для атак на об’єкти США. Там заявили, що навіть якщо така інформація відповідає дійсності, це не впливає на хід американської військової операції.

Попри тривале партнерство з Тегераном, у Москві дедалі частіше лунає риторика про «чужу війну», до якої Росія не має відношення. Так, речник Путіна Дмитро Пєсков у коментарі російським пропагандистам заявив, що «то не наша війна».