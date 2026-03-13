«Дивіться, що сьогодні станеться». Трамп натякнув на нові удари по Ірану

Глава Білого дому заявив, що іранський режим вбивав невинних людей протягом 47 років, а тепер він «вбиватиме його»

Президент США Дональд Трамп фактично анонсував нові удари по Ірану. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.

Глава Білого дому спростував інформацію The New York Times про те, що США не перемагають. Американський лідер наголосив, що військові ресурси Тегерану значно скоротилися з початку операції, а іранські військово-морські сили та повітряні сили «більше не існують».

Трамп наголосив, що Америка знищує терористичний режим Ірану у військовому, економічному та інших аспектах.

«Ми маємо безпрецедентну вогневу потужність, необмежену кількість боєприпасів і багато часу – дивіться, що сьогодні станеться з цими божевільними покидьками. Вони вбивали невинних людей по всьому світу протягом 47 років, а тепер я, як 47-й президент Сполучених Штатів Америки, вбиваю їх. Яка це велика честь!» – написав він.

Нагадаємо, новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї зробив першу публічну заяву після обрання на посаду. У своїй промові він пригрозив атаками на американські військові бази на Близькому Сході.

Під час виступу Хаменеї-молодший заявив, що всі американські військові бази у регіоні мають бути негайно закриті. Він заявив, що Іран нібито атакує лише іноземні військові бази на території інших країн і не має наміру діяти проти сусідніх держав.

До слова, міністр війни США Піт Гегсет заявив, що операція проти Ірану має стати відплатою за напади на американців. За його словами, нинішня кампанія повинна суттєво відрізнятися від попередніх воєн США на Близькому Сході.