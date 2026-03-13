Головна Світ Політика
США у війні з Іраном витратили багаторічний запас ракет

Лариса Голуб
США у війні з Іраном витратили багаторічний запас ракет
У війні проти Ірану Сполучені Штати Америки не шкодують боєприпасів
фото: dpa

Адміністрація Сполучених Штатів Америки за два тижні позбулася запасів критично важливого озброєння 

Сполучені Штати Америки опинилася перед критичним викликом: лише за 12 днів активних бойових дій проти Ірану країна витратила запаси високоточного озброєння, які накопичувалися роками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Financial Times.

Центр міжнародних та стратегічних досліджень підрахував, що Сполучні Штати Америки використали 168 «Томагавків» за перші 100 годин війни проти Ірану, яка розпочалася 28 лютого.

«Це величезні витрати «Томагавків». Військово-морські сили відчуватимуть ці витрати протягом кількох років», – зазначають співрозмовники видання.

Найбільшого удару зазнали запаси далекобійних ракет та перехоплювачів систем протиповітряної оборони (Patriot, SM-3, THAAD). Темпи їх використання в десятки разів перевищують можливості оборонної промисловості.

Видання зазначає, що Пентагон найближчими днями подасть офіційний запит до Білого дому та Конгресу щодо додаткових витрат на військові потреби у розмірі до $50 млрд. Будь-який додатковий законопроєкт про фінансування війни в Ірані може зіткнутися з суперечкою в Палаті представників та Сенаті.

Зауважимо, в адміністрації президента Дональда Трампа оцінюють витрати на перші шість днів війни проти Ірану в $11,3 млрд. 

Раніше повідомлялось, що американські військові витратили боєприпасів на суму понад $5,6 млрд лише за перші два дні війни проти Ірану. Таку оцінку Пентагон передав Конгресу США. 

«Главком» писав, що міністр війни Сполучних Штатів Америки Піт Гегсет заявив, що операція проти Ірану має стати відплатою за напади на американців. За його словами, нинішня кампанія повинна суттєво відрізнятися від попередніх воєн США на Близькому Сході. Гегсет пояснює мету нинішніх дій США не захистом демократії чи державотворенням, а безпосередньою відплатою ворогам.

Теги: США Іран балістичні ракети

