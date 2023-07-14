Поїздка Путіна на саміт БРІКС під питанням через загрозу перевороту

Є ризик арешту Путіна під час саміту БРІКС

Кремль готує два базові сценарії участі Росії у саміті БРІКС

Після заколоту ПВК «Вагнер» у Кремлі побоюються повторення внутрішньої дестабілізації та втрати влади. З урахуванням цього, а також ризику арешту російського диктатора за ордером Міжнародного кримінального суду в Гаазі, рішення про участь Путіна в саміті БРІКС у ПАР досі не прийнято. Про це розповіли The Moscow Times три російські чиновники.

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15-й саміт БРІКС, до якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР, пройде в Йоганнесбурзі 22-24 серпня. У ньому має брати участь і Путін, ордер на арешт якого у березні видав Міжнародний кримінальний суд у зв'язку зі звинуваченнями у незаконній депортації українських дітей.

The Moscow Times пише, що Кремль хотів би якомога раніше оголосити про першу офіційну міжнародну поїздку Путіна після ордера МКС, щоб надіслати сигнал Заходу, що він не перебуває в ізоляції, а росіянам – що він, як і раніше, сильний і впевнений у собі.

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Однак події останніх місяців, у тому числі відсутність успіхів російських військ на фронті та марш найманців ПВК «Вагнер» на Москву, похитнули рішучість Путіна.

«У Кремлі та МЗС готують два базові сценарії участі Росії у саміті БРІКС. Перший – із Путіним. Другий – побоювання за внутрішню та зовнішню безпеку переважують. Путін залишається в Москві і виступає по відеоконференцзв'язку. Але в ПАР все одно летить делегація чиновників», – сказав The Moscow Times чиновник російського уряду.

Нагадаємо, саміт БРІКС у Південно-Африканській Республіці відбудеться в офлайн режимі, попри виданий ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Незважаючи на ордер на арешт Путіна, Південно-Африканська Республіка чекає на участь російського диктатора на саміті БРІКС.

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Також повідомлялося, що Росія злякалась можливої участі Франції у саміті БРІКС. Москва назвала президента Франції Еммануеля Макрона «недоречним гостем» на саміті. Ця позиція нібито вже передана ПАР.

До слова, Кремль розглядає поїздку Путіна до Китаю у жовтні 2023 року для участі у форумі «Один пояс – один шлях».