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Ігнорує ордер на арешт. ПАР чекає на візит Путіна

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ігнорує ордер на арешт. ПАР чекає на візит Путіна
Сиріл Рамафоса
фото: скриншот відео

ПАР, згідно зі своїм законодавством, повинна арештувати Путіна у разі його приїзду

Південно-Африканська Республіка чекає на участь російського диктатора Володимира Путіна на саміті БРІКС у серпні цього року, незважаючи на те, що країна зобов’язана арештувати його й видати Гаазькому суду. Про це заявив президент ПАР Сиріл Рамафоса за підсумками зустрічі лідерів африканських держав із Володимиром Зеленським у Києві.

Він зазначив, що в його країні очікують на прибуття Путіна, а питання його візиту на саміт БРІКС він обговорить під час двосторонньої зустрічі в суботу в Москві.

«Це питання ще надалі обговорюється й розглядається… Я вже зазначив у Південній Африці та на інших майданчиках, що мені доведеться ухвалювати рішення й оголошувати, як відбудеться цей саміт БРІКС. І саме це ми будемо робити», – зазначив Рамафоса.

Нагадаємо, наприкінці серпня цього року у Південній Африці пройде саміт глав країн БРІКС – неформального об'єднання, до складу якого входять Бразилія, Росія, Індія, Китай та ПАР. Захід, імовірно, може відвідати російський диктатор.

Як повідомлялося, ПАР готується внести зміни до законодавства перед самітом БРІКС, щоб гарантувати імунітет президенту РФ. Зараз ПАР, згідно зі своїм законодавством, зобов'юзана арештувати Путіна у разі його приїзду, оскільки Міжнародний кримінальний суд видав відповідний ордер через депортацію українських дітей.

До слова, 25 квітня Рамафоса заявив, що правляча партія «Африканський національний конгрес» (АНК) Південно-Африканської Республіки ухвалила рішення про вихід країни із Міжнародного кримінального суду, який видав ордер на арешт Путіна. Проте згодом це рішення скасували. 

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Теги: арешт БРІКС путін Південно-Африканська республіка

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