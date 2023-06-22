Росія злякалась участі Франції у саміті БРІКС

Росія не хоче бачити на саміті у ПАР Макрона, але остаточне рішення буде за приймаючою стороною

Москва назвала президента Франції Еммануеля Макрона «недоречним гостем» на саміті БРІКС (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa – прим. «Главком») у ПАР. Ця позиція нібито вже передана ПАР. Про це заявив у четвер заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, пишуть росЗМІ.

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«Зрозуміло, що лідер держави, яка проводить настільки ворожу та неприйнятну для нас політику, настільки акцентовано і переконано розмірковує про те, що Росію потрібно активно ізолювати в міжнародному плані, недоречний як гість на БРІКС», – сказав він.

Рябков також назвав Францію країною, що «поділяє загальнонатовську лінію на завдання нам (Росії – прим. «Главком») так званої стратегічної поразки».

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«Ми не приховуємо цей наш підхід, сказали про нього колегам з ПАР, і розраховуємо, що нашу точку зору повною мірою буде взято до уваги», – наголосив заступник міністра.

Рябков водночас констатував, що це «справа приймаючої сторони визначати коло запрошених». Він додав, що «вже якийсь час відбувається обговорення критеріїв розширення БРІКС, і кандидати на вступ до об'єднання мають обов'язково дотримуватися політики, яка виключає застосування односторонніх санкцій проти будь-кого з чинних учасників об'єднання».

«Зрозуміло, що цьому критерію, хай він навіть і не узгоджений у повному обсязі, Франція жодним чином не відповідає, вони проводять повністю протилежну лінію», – наголосив Рябков.

Нагадаємо, раніше видання L'Opinion з посиланням на джерела повідомило, що Макрон дізнавався у президента ПАР Сиріла Рамафоси, чи є можливість для нього взяти участь у саміті БРІКС. Макрон може стати першим західним лідером, який відвідає саміт закритого клубу БРІКС «Ставка трохи божевільна та безпрецедентна – французький лідер на форумі, який хоче конкурувати з глобальним управлінням світом під керівництвом США», – коментує видання.

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Зазначимо, що країни-члени спільноти БРІКС планують запровадити нову валюту. Активне використання Сполученими Штатами фінансових санкцій та прагнення великих країн, що розвиваються, протистояти домінуючому становищу розвинених економік стимулює пошук альтернатив долара. Це питання було одним із важливих пунктів порядку денного на зустрічі міністрів закордонних справ BRICS напередодні саміту членів блоку у Південно-Африканській республіці.

Також Південно-Африканська Республіка готується внести зміни до законодавства перед самітом БРІКС, на який ймовірно може приїхати російський диктатор Володимир Путін. У такий спосіб країна хоче гарантувати імунітет президенту РФ та встановити незалежність від Міжнародного кримінального суду, щоб мати право самій вирішувати, заарештовувати лідера чи ні.

До слова, наприкінці серпня цього року у Південній Африці пройде саміт глав країн БРІКС. Його, ймовірно, може відвідати російський диктатор. Проте ПАР, згідно зі своїм законодавством, повинна арештувати Володимира Путіна у разі приїзду, оскільки МКС видав відповідний ордер через депортацію українських дітей.