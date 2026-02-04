Генсекретар НАТО Марк Рютте перетворив військову допомогу Вашингтона на безальтернативну політичну догму

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте опинився під хвилею критики після своїх заяв про те, що Європа не здатна захистити себе без підтримки США. Видання Politico назвало таку позицію не просто констатацією військової залежності, а справжньою «доктриною стратегічної капітуляції», яка ігнорує реальний оборонний потенціал континенту, пише «Главком».

На думку аналітиків, Рютте позиціонує себе не як лідер союзу рівних партнерів, а як речник європейської несамостійності, перетворюючи військову допомогу Вашингтона на безальтернативну політичну догму.

Погляд генсека базується на логіці, згідно з якою європейська безпека неможлива без американського ядерного стримування, що робить будь-які розмови про стратегічний суверенітет ілюзією. Однак журналісти наголошують на очевидному когнітивному дисонансі: США роками закликають Європу брати на себе більше відповідальності, але водночас блокують її прагнення до самостійності, вимагаючи продовжувати закупівлі американської зброї. При цьому Рютте ігнорує той факт, що європейські країни вже мають передові повітряні сили, підводний флот світового класу, потужні системи ППО та одну з найбільших оборонно-промислових баз у світі. Також дедалі частіше обговорюється можливість посилення ролі британських та французьких сил ядерного стримування як альтернативи американським гарантіям.

Зміна зовнішньополітичного курсу США, незалежно від адміністрації в Білому домі, свідчить про те, що Європа перестає бути для Вашингтона головним пріоритетом. У цих умовах модель відносин, збудована на тотальній залежності, стає небезпечною. На думку авторів матеріалу, лише сильна Європа, здатна покладатися на власні військові та промислові ресурси, може бути надійним союзником. Трансатлантичний альянс збережеться лише у разі укладення нової угоди між рівними сторонами, де європейська опора НАТО буде самодостатньою, а не просто додатком до американської потужності.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив із різкою критикою ідеї про повну оборонну автономію Європи. Під час промови в Європарламенті він закликав європейських лідерів «продовжувати мріяти», якщо вони вважають, що здатні захистити континент без американської підтримки. За словами Рютте, Європа та США залишаються життєво необхідними партнерами, і жодна зі сторін не зможе забезпечити безпеку самостійно.