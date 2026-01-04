Командир РДК Капустін зробив першу заяву після «воскресіння»

Засновник «Російського добровольчого корпусу» анонсував «низку запізнілих новорічних подарунків»

Засновник і командир «Російського добровольчого корпусу» (РДК) Денис Капустін зробив першу публічну заяву після того, як стало відомо про інсценування його загибелі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис РДК в соцмережах.

«Ну що ж, друзі! Пил трохи влігся, і нарешті в мене з’явилася можливість сказати всім вам, що мені було водночас дуже приємно й сумно читати ваші послання мені – «загиблому». Я не очікував, що такій кількості людей важливо й потрібно те, що я роблю. Я ніколи не прагнув стати популярним і не гнався за славою – принаймні не більше, ніж будь-який честолюбний чоловік на цій планеті», – написав Капустін у соцмережах.

Командир РДК нагадав, що його місце служби – Головне управління розвідки Міністерства оборони України, і що його інсценована «загибель» була «не якимось дурним фарсом, а спеціальною обманною операцією, яка увінчалася абсолютним успіхом».

«Вам не має бути соромно чи ніяково за ваші слова або акції пам’яті, адже все це було зроблено щиро! Я бачив графіті з Німеччини, вуличні акції з Італії та Болгарії, відео й дописи друзів і соратників зі США, Австралії, Швеції, Чехії… Я всім вам надзвичайно вдячний і зворушений вашим ставленням. Я з вами назавжди, друзі мої, тож дякую вам за підтримку мене особисто та Російського добровольчого корпусу, і давайте разом розвалимо цей 2026-й – рік обіцяє бути справді дуже цікавим. Низку запізнілих новорічних подарунків від мене особисто всі ви теж скоро отримаєте!», – анонсував Капустін.

Нагадаємо, командир «Російського добровольчого корпусу» (РДК) Денис Капустін, відомий під позивним WhiteRex (Нікітін) лишився живий після замаху російських спецслужб, а виділені на його ліквідацію пів мільйона доларів підсилять спецпідрозділи ГУР. Убивство Дениса Капустін замовили спецслужби держави-агресора Росії та виділили на реалізацію злочину пів мільйона доларів.

Головне управління розвідки ЗСУ оприлюднило відео спецоперації, під час якої було інсценовано загибель командира РДК Дениса Капустіна.