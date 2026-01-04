Головна Країна Суспільство
Командир РДК Капустін зробив першу заяву після «воскресіння»

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
Командир РДК Капустін зробив першу заяву після «воскресіння»
Командир РДК Капустін подякував своїм прихильникам
фото: РДК

Засновник «Російського добровольчого корпусу» анонсував «низку запізнілих новорічних подарунків»

Засновник і командир «Російського добровольчого корпусу» (РДК) Денис Капустін зробив першу публічну заяву після того, як стало відомо про інсценування його загибелі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис РДК в соцмережах.

«Ну що ж, друзі! Пил трохи влігся, і нарешті в мене з’явилася можливість сказати всім вам, що мені було водночас дуже приємно й сумно читати ваші послання мені – «загиблому». Я не очікував, що такій кількості людей важливо й потрібно те, що я роблю. Я ніколи не прагнув стати популярним і не гнався за славою – принаймні не більше, ніж будь-який честолюбний чоловік на цій планеті», – написав Капустін у соцмережах.

Командир РДК нагадав, що його місце служби – Головне управління розвідки Міністерства оборони України, і що його інсценована «загибель» була «не якимось дурним фарсом, а спеціальною обманною операцією, яка увінчалася абсолютним успіхом».

«Вам не має бути соромно чи ніяково за ваші слова або акції пам’яті, адже все це було зроблено щиро! Я бачив графіті з Німеччини, вуличні акції з Італії та Болгарії, відео й дописи друзів і соратників зі США, Австралії, Швеції, Чехії… Я всім вам надзвичайно вдячний і зворушений вашим ставленням. Я з вами назавжди, друзі мої, тож дякую вам за підтримку мене особисто та Російського добровольчого корпусу, і давайте разом розвалимо цей 2026-й – рік обіцяє бути справді дуже цікавим. Низку запізнілих новорічних подарунків від мене особисто всі ви теж скоро отримаєте!», – анонсував Капустін.

Нагадаємо, командир «Російського добровольчого корпусу» (РДК) Денис Капустін, відомий під позивним WhiteRex (Нікітін) лишився живий після замаху російських спецслужб, а виділені на його ліквідацію пів мільйона доларів підсилять спецпідрозділи ГУР. Убивство Дениса Капустін замовили спецслужби держави-агресора Росії та виділили на реалізацію злочину пів мільйона доларів.

Головне управління розвідки ЗСУ оприлюднило відео спецоперації, під час якої було інсценовано загибель командира РДК Дениса Капустіна.

