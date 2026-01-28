ЄС визнав, що США змінили безпекові пріоритети

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас заявила, що Європа більше не є пріоритетом у політиці Вашингтона

Висока представниця Європейського Союзу із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас заявила, що ЄС має активізувати зусилля у сфері власної оборони, оскільки Європа більше не є головним пріоритетом у зовнішній та безпековій політиці США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Європейську правду».

За її словами, Сполучені Штати залишаються партнером і союзником Європи, однак ЄС повинен адаптуватися до нових реалій у трансатлантичних відносинах. «Дозвольте мені бути дуже чіткою. Ми прагнемо міцних трансатлантичних зв’язків. США залишатимуться партнером і союзником Європи. Але Європа має пристосуватися до нових реалій: Європа більше не є основним центром тяжіння Вашингтона», – заявила Каллас.

Вона наголосила, що по той бік Атлантики відбувається фундаментальна переорієнтація, яка вже суттєво вплинула на трансатлантичні відносини. «Зрушення відбувається вже деякий час. Воно є структурним, а не тимчасовим. Це означає, що Європа повинна активізуватися. Жодна велика держава в історії ніколи не передавала своє виживання на аутсорсинг і не виживала», – підкреслила головна дипломатка ЄС.

Каллас також дала зрозуміти, що питання оборонної автономії Європи стає не політичним гаслом, а практичною необхідністю на тлі зміни пріоритетів США. На цьому тлі Європейський парламент раніше повідомив про призупинення роботи над затвердженням торговельної угоди між ЄС і США. Причиною стали заяви президента США Дональд Трамп щодо можливого запровадження нових мит проти окремих країн Євросоюзу. У Європарламенті заявили, що подальша співпраця з Вашингтоном у форматі «бізнес як завжди» більше не є можливою.