Росія знову погрожує завдати удар по Польщі

РФ не виключає, що вдарить по Польщі за нарощування сил НАТО

Міністерство закордонних справ Росії пригрозило Польщі за нарощування сил Північноатлантичного альянсу. Про це повідомляє Reuters

Глава департаменту МЗС Росії зі зв'язків з Європою Олег Тяпкін заявив, що реакція Москви на нарощування сил НАТО в Польщі буде співмірною.

«Реакція, як завжди, буде співмірною і адекватною, спрямованою на нейтралізацію потенційних загроз безпеці Російської Федерації», – сказав він.

Як відомо, Росія вже не вперше погрожує Польщі війною. Раніше голова комітету Держдуми РФ з контролю Олег Морозов заявив, що через висловлювання свого керівництва Польща «може опинитися в черзі на денацифікацію».

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що кордону між Польщею та Україною фактично не буде на десятиліття, а може бути, що і на сторіччя. На це влада Російської Федерації істерично відреагувала.

Крім цього, Москва погрожувала вторгненням до Фінляндії й Швеції через вступ до НАТО.

Помічник президента Росії, керівник російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський заявив про майбутнє розширення РФ до кордонів Російської імперії.