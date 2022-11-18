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Посол в Індонезії: Прем’єр Канади назвав слова Лаврова дурнею. Це було прекрасно

Надія Клочко
glavcom.ua
Посол в Індонезії: Прем’єр Канади назвав слова Лаврова дурнею. Це було прекрасно
Прем’єр Канади на саміт G20 прямо заявив, що слова Лаврова – просто rubbish (дурня)
фото з відкритих джерел

G20 ухвалює рішення, які потім виходитимуть на державний рівень

Українське питання стало одним з найважливіших на саміті G20, який відбувся 15-16 листопада в Індонезії. Партнери України з Великої Британії, Нідерландів та інших держав виступили з сильними промовами, у яких посилали дуже чіткі сигнали із засудженням Росії, а прем’єр Канади навіть прямо заявив, що слова російського глави МЗС Сергія Лаврова – «просто дурня». Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол України в Індонезії Василь Гамянін.

Дипломат зазначив, що агресія Росії проти України породила безліч криз та проблем у світі, тому це питання обговорювалося у контексті багатьох питань і стало «фоном» саміту G20.

«Двадцятка» – це ж не надзвичайне засідання Ради безпеки ООН з українського питання, чи голосування Генасамблеї ООН резолюції по Україні, чи «Рамштайн». На Балі розглядалась величезна кількість питань. Але українська тема завжди зависала над всім цим і була фоном, на якому все інше відбувалося. Бо агресія Росії проти України породила безліч криз та проблем у світі. Після прісних виступів деяких делегацій виступали наші потужні партнери з Великої Британії чи Нідерландів, які посилали дуже чіткі сигнали із засудженням Росії. Коли прем’єр Канади прямо заявив, що те, що говорив Лавров – просто rubbish (дурня), це було прекрасно», – сказав дипломат.

За словами Василя Гамяніна, під час саміту Лавров постійно скаржився, що українському президентові Володимиру Зеленському відвели на виступ 20 хвилин, тоді як іншими учасниками – всього три хвилини.

«Лавров ще жалівся, що Зеленському дали говорити цілих 20 хвилин, хоча всім іншим за регламентом – по три. Дійсно, регламент передбачав три хвилини на виступ, але ми змогли домогтися того, що наш президент говорив 19 хвилин і його ніхто не перебивав. І це один з великих показників того, що Україна – у центрі уваги. Люди слухали його, занотовували і, сподіваюсь, будуть надалі його ідеї використовувати», – зазначив український посол.

Водночас дипломат зауважив, що не всі країни G20 насправді розуміють ризики цієї війни, є країни, які вважають, що в цих умовах можна жити і розвиватися далі.

«Не буду називати конкретні країни, але ми чітко чуємо висловлювання багатьох лідерів. Вони визнають, що війна в Україні загрожує продовольчій та енергетичній безпеці, але при цьому стверджують, що справляються із цими кризами та ризиками. Тобто не всі сприймають цю війну як пряму та надмірну загрозу власній безпеці та економіці. Є країни, які вважають, що з цим можна жити і далі розвиватися, обмежуючись закликами за мир у всьому світі», – сказав Гамянін.

Нагадаємо, 15-16 листопада на індонезійському курортному острові Балі відбувся саміт лідерів країн Великої двадцятки, на якому багато уваги було приділено Україні.

Російський диктатор Володимир Путін відмовився від участі в саміті лідерів Великої двадцятки, навіть онлайн. Росію на саміті представляв глава МЗС Сергій Лавров. Водночас глава МЗС РФ Сергій Лавров завершив участь у саміті G20 на Балі у перший день заходу, 15 листопада, та покинув Індонезію того ж дня. 

У своєму зверненні до учасників саміту G20 президент України Володимир Зеленський озвучив українську формулу миру. Зеленський також у своєму зверненні до учасників «Великої двадцятки» закликав припинити руйнівну війну Росії та окреслив ряд умов, необхідних для припинення війни. 

Група Великої двадцятки за підсумками саміту виступила зі спільною заявою, у якій засудила масовані удари Росії по території України і висловили співчуття Польщі.

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Теги: росія Канада війна Індонезія саміт великої двадцятки Україна

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