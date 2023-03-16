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Данілов озвучив перспективи України у війні на весну та літо

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов озвучив перспективи України у війні на весну та літо
фото: Офіс президента

Секретар РНБО наголосив, що Україна звільнить усі свої території, які зараз перебувають під російською окупацією

Спроби Росії «тягнути дуже довго» війну будуть безуспішними, а перспективи України на весну та літо 2023 року – це рух до перемоги. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Данілов наголосив, що Україна не може зупинятися.«Наші перспективи не тільки на цю весну, а й перспективи і на літо, і на найближчий час – це рух до перемоги. Ми не можемо зупинятися. Ми маємо розуміння, що партнери в цьому беруть участь», – заявив Данілов.

За словами секретаря РНБО, «на все свій час». Данілов наголосив, що Україна звільнить усі свої території, які зараз перебувають під російською окупацією, включно з Кримом та Луганською і Донецькою областями.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки зараз зосереджені на допомозі Україні щодо підготовки до весняного контрнаступу ЗСУ, який, ймовірно, може початися вже у травні.

Теги: Свобода радіо Україна Офіс президента Олексій Данілов ЗСУ

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