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Захарова жаліється, що Росію не хочуть бачити на річниці звільнення Бухенвальда

Ірина Міллер
glavcom.ua
Захарова жаліється, що Росію не хочуть бачити на річниці звільнення Бухенвальда
фото з відкритих джерел

Захарова розцінила крок німецької сторони як «провокаційний випад»

У МЗС Росії заявили, що отримали від Німеччини повідомлення про те, що участь російської сторони в заходах з нагоди 79-ї річниці звільнення в'язнів концентраційних таборів є небажаною. Про це заявила речниця МЗС РФ Марія Захарова, пише РБК. 

Захарова розцінила крок німецької сторони як «провокаційний випад».

На її думку, це знищення «історичної пам'яті та правди про Другу світову війну з боку офіційного Берліна».

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Міжнародний день визволення в'язнів нацистських концтаборів щорічно відзначають у всьому світі 11 квітня. У 1945 році цього дня ув'язнені Бухенвальда підняли збройне повстання, взяли табір під контроль і утримували до приходу союзних військ.

Раніше речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова влаштувала істерику через заяву мера Парижа Анн Ідальго про російських спортсменів. Захарову розлютила заява Ідальго, яка сказала, що спортсменам з Росії та Білорусі не будуть раді на Олімпіаді. 

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Також офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявляла, що Росія планує звертатися до міжнародних судів з приводу «причетності України до терактів». За її словами, документи у цій справі вже готуються, пишуть росЗМІ.

«Росія має намір звертатися до міжнародних судових інстанцій. Наразі готуються відповідні документи: і ці документи, і наша країна проходять відповідні обов'язкові процедури», – сказала вона.

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Захарова додала, що у вже спрямованій Росією ноті на адресу України щодо порушення міжнародних конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму немає вимог щодо теракту у «Крокус Сіті Холлі». Москва направить Києву нову ноту як досудову претензію, якщо причетність української сторони до теракту буде доведена, наголосила речниця МЗС РФ.

Теги: Німеччина табір звільнення росія

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