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Українець став головним тренером російського клубу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Українець став головним тренером російського клубу
Роман Пилипчук востаннє був тренером молдавського «Шерифу», який він покинув у березні 2024 року
фото з відкритих джерел

Пилипчук раніше вже працював у Росії

Український фахівець Роман Пилипчук став новим головним тренером «Челябінська». Про терміни угоди не повідомляється. Про це йдеться на сайті футбольного клубу.

«Челябінськ» посідає шосте місце у турнірній таблиці групи «Золото» дивізіону «А» Другої ліги РФ.

Зазначимо, що 56-річний Пилипчук раніше вже працював у Росії. Він очолював другу команду «Спартака» та «Ахмата», а також був асистентом тренера у «Спартаку», московському «Динамо» та «Шинніку».

Також у тренерській кар'єрі у Романа значаться словенський клуб «Целе» та мінське «Динамо».

Останнім клубом 56-річного Романа Пилипчука був молдавський «Шериф», який він залишив у березні 2024 року за сімейними обставинами.

В Україні Пилипчук встиг попрацювати у луганській «Зорі» та донецькому «Олімпіці».

Нагадаємо, тренер з фізпідготовки одеського «Чорноморця» Ігор Касьяненко не повернувся з тренувального збору в Туреччині назад в Україну. Ймовірно, він поїхав до Сполучених Штатів Америки.

Ігор Касьяненко увійшов до тренерського штабу Романа Григорчука в одеському «Чорноморці» на початку 2022 року. Провівши в Одесі рівно два роки, на початку січня він разом з командою клубу вирушив на тренувальний збір до Туреччини, звідки вирішив не повертатися до України.

До слова, колишній тренер «Динамо Київ» Валерій Газзаєв разом із низкою відомих російських спортсменів відкрито підтримав кандидатуру Володимира Путіна на майбутніх президентських виборах.

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Теги: росія навколофутбол НОВИНИ ФУТБОЛУ тренер

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