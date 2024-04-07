У Польщі закінчилися місцеві вибори: результати екзитполів

Партії урядової коаліції набирають понад 50 %

У неділю, 7 квітня, жителі Польщі голосували на виборах до органів місцевого самоврядування. Загалом по всій Польщі було утворено 31 460 дільниць, голосування відбувалося з 7:00 до 21:00. Партія «Право і справедливість» набрала найбільшу кількість голосів 33,7%. Про це повідомляє tvp.info.

За результатами екзитполів «Право і Справедливість» 33,7%, «Громадянська Коаліція» 31,9%, «Третій Шлях» 13,5%, «Конфедерація» 7,5%, «Лівиця» 6,8%, «Безпартійні Самоурядовці» 2,7%

Нагадаємо, що у неділю, 7 квітня, жителі Польщі голосували на виборах до органів місцевого самоврядування. Загалом по всій Польщі було утворено 31 460 дільниць, голосування відбувається з 7:00 до 21:00.

На виборах зареєстровано майже 190 тисяч кандидатів, які балотуються на посади в органах місцевого самоврядування. Поляки голосують за депутатів рад гмін, повітів, міст, воєводських сеймиків, а також за війтів, бургомістрів (голів повітів) та мерів.

Другий тур має відбутися через два тижні, 21 квітня, якщо кандидати не наберуть принаймні 50% голосів у першому турі.

Також, що 12 грудня 2023 року Сейм Польщі проголосував за вотум довіри складу Ради міністрів на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском.

До слова, у суботу, 6 квітня, кандидат від лівого націоналістичного уряду Словаччини Петер Пеллегріні переміг на президентських виборах, зміцнивши контроль над країною проросійського прем’єр-міністра Роберта Фіцо.