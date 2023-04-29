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Польща змушена силою забирати у Росії будівлю школи при посольстві (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Польща змушена силою забирати у Росії будівлю школи при посольстві (відео)
Силовики заблокували ворота замком, щоб зі школи не можна було вивезти майно
фото: скрін із відео

Влада Польщі дала співробітникам школи при посольстві Росії у Варшаві час до 19:00 на те, щоб залишити будівлю

Сьогодні представники мерії Варшави разом із поліцією намагалися зайти на територію школи, щоб проконтролювати дії росіян. Дипломати відмовилися відчинити їм двері, і тоді польські силовики змушені були її виламати. Відповідні відео з’явилися в мережі.

У результаті хвіртку було зламано, силовики потрапили всередину та заблокували ворота замком, щоб зі школи не можна було вивезти майно.

Влада Польщі дала співробітникам школи при посольстві Росії у Варшаві час до 19:00 на те, щоб залишити будівлю.

1 березня 2022 року Польща оголосила, що розпочала процес вилучення російської нерухомості у Варшаві. Так, МЗС звернулося до органів державного управління з поданням «про порушення виконавчого провадження щодо двох об'єктів нерухомості, що не використовуються в дипломатичних і консульських цілях, що знаходяться в незаконному володінні Російської Федерації».

Йшлося про будівлі на вулиці Келецькій, 45, де знаходиться школа, і на вулиці Собеського, 100 – там раніше проживали російські дипломати, тепер будівля не заселена і потребує ремонту.

Нагадаємо, 26 квітня прокуратура Польщі вилучила гроші з рахунків посольства та торговельного представництва Росії.

Рахунки російського посольства у Польщі були заблоковані у березні 2022 року, невдовзі після початку військового вторгнення Росії в Україну. Причиною блокування стали підозри польської влади, що гроші з рахунків посольства Росії могли використовуватись для фінансування тероризму чи відмивання незаконно отриманих коштів.

Крім того, Польща вилучила у російського диппредставництва кілька об’єктів нерухомості, включаючи будівлю, де жили дипломати, та базу відпочинку під Варшавою.

Теги: Польща росія посольство

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