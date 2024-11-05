На випадок війни з РФ. Польща планує інвестувати $750 млрд у виробництво боєприпасів

Раніше у Польщі розпочалося будівництво оборонних укріплень «Східний щит», який передбачає створення військової інфраструктури на кордоні з Білоруссю та Росією

Уряд країни планує ухвалити законопроєкт протягом четвертого кварталу

Польща хоче інвестувати $750 млрд, щоб збільшити виробництво боєприпасів на випадок війни з Росією. Про це повідомляє Reuters.

Відповідний законопроєкт у Польщі опублікували пізно ввечері в понеділок, 4 листопада. У документі йдеться про те, щоб збільшити виробництво висококаліберних снарядів – так Польща хоче зміцнити власні Збройні сили.

Уряд країни планує ухвалити законопроєкт протягом четвертого кварталу.

Таке рішення Польщі не є несподіванкою, йдеться у матеріалі. У вересні член правління державної компанії Polish Armaments Group (PGZ) Марчін Ідзік заявив, що країна планує збільшити виробництво артилерійських снарядів калібру 155 мм.

Раніше у Польщі розпочалося будівництво оборонних укріплень «Східний щит», який передбачає створення військової інфраструктури на кордоні з Білоруссю та Росією. Також планується будівництво відповідних систем розвідки і виявлення загроз, передових баз, логістичних вузлів, складів або розгортання систем протидії безпілотникам.

Також будівництво системи укріплень на кордоні з Білоруссю включатиме укриття, лісові насадження та затоплені ділянки. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск в ефірі телеканалу TVN24.

Прем'єр уточнив, що йдеться про 400 км на східній адмінмежі. За його словами, це необхідно для посилення безпеки, оскільки Білорусь та Російська Федерація продовжують організовувати гібридні атаки на кордоні за допомогою нелегальних мігрантів.

До слова, Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відповів на звинувачення президента Володимира Зеленський, який заявив, що Варшава, попри домовленості, так і не передала Києву свої старі винищувачі МіГ-29. «Ми намагаємося допомогти, але ми також прифронтова країна. Росія нам також загрожує, і не все можливо», – зауважив глава МЗС Польщі.