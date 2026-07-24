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Польща запропонувала США новий формат виробництва Patriot для України

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Польща запропонувала США новий формат виробництва Patriot для України
Зенітна керована ракета Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3)
фото: Lockheed Martin

До проєкту Варшава пропонує залучити Київ, а виробництво організувати в безпечному місці

Польща запропонувала США створити тристоронній формат співпраці з Україною для виробництва ракет до зенітно-ракетних комплексів Patriot. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на польське агентство PAP.

Ініціативу під час візиту до Вашингтона озвучила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька. За її словами, до співпраці мають долучитися США, Україна та Польща, а саме виробництво слід організувати в безпечному місці.

«Ми запропонували, щоб це була співпраця у трикутнику – між США, Україною та Польщею, оскільки йдеться про забезпечення цього виробництва, щоб воно відбувалося в безпечному місці», – заявила посадовиця.

Вона зазначила, що ракети для комплексів Patriot мають високий попит у світі, тому такий формат співпраці може бути вигідним усім трьом країнам. За словами Собковяк-Чарнецької, детальні переговори щодо реалізації ініціативи мають розпочатися найближчим часом. Пропозицію польська сторона озвучила після зустрічей із представниками Пентагону та Державного департаменту США.

Раніше міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що Варшава співпрацюватиме з Києвом у виробництві та сервісному обслуговуванні ракет PAC-3 для систем Patriot, призначених для перехоплення балістичних цілей. 

Він також нагадав, що Польща разом зі США, Німеччиною, Нідерландами та Швецією підписала угоду про створення в Європі центру сервісного обслуговування ракет PAC-3.

Коментуючи заяву президента США Дональда Трампа про готовність надати Україні ліцензію на виробництво ракет для Patriot, Косіняк-Камиш наголосив, що Польща розраховує відіграти важливу роль у цьому процесі. Водночас на запитання, чи дозволять США іншим європейським союзникам локалізувати виробництво ракет-перехоплювачів, Трамп відповів, що це питання поки залишається відкритим.

Рраніше президент Володимир Зеленський повідомив про домовленість із американською оборонною компанією Raytheon щодо спільного виробництва в Україні ракет-перехоплювачів для систем Patriot. За його словами, відповідні домовленості були досягнуті після переговорів із президентом США Дональдом Трампом, а українська й американська сторони вже працюють над реалізацією проєкту.

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Теги: Patriot Польща США зброя боєприпаси

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