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AP: Віцепрезидент США знизив очікування щодо повернення Ормузької протоки до колишнього стану

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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AP: Віцепрезидент США знизив очікування щодо повернення Ормузької протоки до колишнього стану
Венс назвав недопущення створення Іраном ядерної зброї другою за важливістю метою
фото: AP

Джей Ді Венс зазначив, що війна з Іраном завершиться посиленням позицій США та відновленням стабільності на енергетичних ринках

Адміністрація США зміщує фокус у війні з Іраном, зосереджуючись насамперед на її економічних наслідках для американців. Про це свідчать заяви віцепрезидента США Джей Ді Венса, передає «Главком» із посиланням на Associated Press.

За словами Венса, війна завершиться посиленням позицій Вашингтона, позбавленням Ірану ядерної зброї та відновленням стабільності на енергетичних ринках. При цьому посадовець не згадав про повне відкриття чи безперешкодний прохід для міжнародних транзитних суден через Ормузьку протоку, зазначивши лише, що ситуація в акваторії має гарантувати дешеві енергоносії для США.

Віцепрезидент чітко окреслив пріоритети Білого дому в конфлікті, поставши на перше місце економічні інтереси американських споживачів.

«Це мета номер один: зберегти дешеві ціни на нафту та газ для американців по всій нашій країні. Я впевнений, що ми досягаємо обох цих цілей, але це за своєю суттю непередбачувана річ, тому що самі іранці непередбачувані, і вони іноді не виконують зобов'язань, які взяли на себе перед нами», – заявив Джей Ді Венс, назвавши недопущення створення Іраном ядерної зброї лише другою за важливістю метою.

Раніше повідомлялося, що Іран завершує укладення угоди з Оманом щодо руху суден через Ормузьку протоку. 

Водночас у Тегерані наголошують, що домовленість між двома прибережними державами не означає автоматичного відновлення вільного відкриття водного шляху. Для забезпечення безпечного проходу суден Іран вимагає низки гарантій від Сполучених Штатів.

Як відомо, Іран попередив країни Перської затоки, що у разі нових ударів США по його території завдасть ударів у відповідь по американських активах та енергетичній інфраструктурі регіону. 

За даними Reuters, попередження було передане під час дипломатичних контактів, які відбулися після заяви президента США Дональда Трампа від 28 липня про можливість ударів по енергетичній мережі та інфраструктурі Ірану.

Нагадаємо, 2 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився скасувати атаку на Іран за умови швидкого укладення угоди. 

Теги: США Іран війна Джей Ді Венс

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