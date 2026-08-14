Politico: Війна з Іраном – це болото для США

США постійно змінюють цілі війни в Ірані – від ліквідації ядерної програми до розблокування Ормузької протоки

Військове протистояння з Іраном дедалі більше нагадує найпохмуріші часи американської кампанії в Іраку середини 2000-х років, однак нинішні ставки для США та глобальної безпеки є значно вищими. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

За словами чинних та колишніх американських посадовців, у Вашингтоні відсутнє чітке бачення перемоги, а Білий дім постійно змінює цілі – від ліквідації ядерної програми та військово-морських спроможностей Тегерана до розблокування Ормузької протоки. Ситуацію ускладнюють суттєвий вплив конфлікту на світову економіку, зниження довіри до Сполучених Штатів на Близькому Сході та зростання впливу Китаю.

Експерти та колишні посадовці з обох боків американського політичного спектра критикують Білий дім за невизначеність. Колишній посадовець адміністрації Трампа Елліотт Абрамс назвав нинішній момент надзвичайно небезпечним через демонстрацію некомпетентності, а колишній представник Пентагону Ден Шапіро підкреслив, що США опинилися в глухому куті, створеному власними силами, маючи лише погані варіанти. Водночас у самому Білому домі зазначають, що президент віддає перевагу дипломатії, але розглядає всі варіанти, якщо Тегеран відмовиться від угоди.

Наразі у Вашингтоні сформувалися три основні підходи до вирішення іранської кризи, проте жоден із них не гарантує успіху:

«Я не вірю, що якщо ти щось порушив, то це обов’язково стане твоєю власністю», – заявив один із представників табору «яструбів», які закликають до посилення військового тиску, силового захоплення нафтовидобувного острова Харг та підтримки внутрішніх силовиків для падіння режиму, навіть якщо це перетворить Іран на недієздатну державу.

Другий табір наполягає на стримуванні та деескалації, пропонуючи укласти угоду з Тегераном із наданням санкційних послаблень або повністю мінімізувати військову присутність через дефіцит боєприпасів у США. Старша наукова співробітниця аналітичного центру «Пріоритети оборони» Дженніфер Кавана наголошує на необхідності зупинитися зараз, скоротити втрати та переглянути оборонну стратегію, хоча критики цього підходу застерігають від ризику зближення Ірану з Росією та Китаєм.

Третя група пропонує зберегти сувору морську блокаду іранського експорту та економічний тиск, очікуючи на внутрішній вибух проти режиму. За словами колишнього посадовця Мінфіну США Міада Малекі, саме режим морить голодом власний народ, тому США мають зберігати блокаду й готуватися підтримати іранців, коли ті знову вимагатимуть змін. Аналітики зазначають, що оскільки режим в Ірані має глибоке коріння та високий рівень націоналізму, розв'язання цієї кризи може лягти вже на плечі наступного президента США, адже Тегеран наразі не вважає Дональда Трампа готовим до серйозних довгострокових домовленостей.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп дав зрозуміти, що готовий посилювати економічний тиск на Іран замість проведення нової військової операції.

За даними Axios, ще тиждень тому Трамп був близький до того, щоб наказати відновити повномасштабні бойові дії проти Ірану. Однак під час останнього інтерв'ю американський президент не висунув Тегерану жодних нових військових погроз.

Нагадаємо, Сенат США схвалив законопроєкт про посилені санкції проти Росії та Ірану. Переважна більшість сенаторів підтримала документ: 68 проголосували «за», дев'ять – «проти».