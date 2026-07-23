Україна вироблятиме ракети для Patriot разом зі США: Зеленський розкрив деталі

Президент подякував Сполученим Штатам за підтримку України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із командою американської оборонної компанії Raytheon на чолі з її віцепрезидентом Джозефом Деантоною.

За словами глави держави, сторони домовилися розвивати співпрацю у сфері виробництва засобів протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на соцмережі президента. За словами Зеленського, Україна та Raytheon працюватимуть над спільним виробництвом перехоплювачів для систем Patriot.

«Я вдячний за готовність компанії вивести наше партнерство на ще вищий рівень, коли Україна вироблятиме спільно з Raytheon одні з найважливіших засобів ППО – перехоплювачі для «Петріотів». Про це ми з президентом Трампом говорили в Анкарі, і саме час рухатися в цьому напрямку», – заявив він.

Президент зазначив, що Raytheon є однією з провідних оборонних компаній світу, а її техніка вже допомагає Україні захищатися від російських атак. Також під час зустрічі сторони обговорили інші напрями співпраці.

«Під час зустрічі ми також обговорили інші напрями партнерства, що стосуються ненаступального військового обладнання. Наші команди – на урядовому рівні і з боку приватного сектору – будуть у контакті, щоб усе доопрацювати», – наголосив Зеленський.

На завершення президент подякував Сполученим Штатам за підтримку України. «Дякую Сполученим Штатам за підтримку України», – додав глава держави.

До слова, 22 липня президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із послом США при НАТО Метью Вітакером. Головною темою переговорів стало посилення української протиповітряної оборони, зокрема збільшення постачання ракет-перехоплювачів для систем Patriot у межах програми PURL.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що після домовленостей із президентом США Дональдом Трампом Україна отримала право на виробництво систем протиповітряної оборони Patriot.

Як повідомляв «Главком», під час зустрічі на полях саміту НАТО в Анкарі президенти України та США обговорили посилення української протиповітряної оборони, спільне виробництво озброєння та оборонну співпрацю. За підсумками переговорів Дональд Трамп підтвердив готовність США надати Україні ліцензію на виробництво систем Patriot.

До слова, розгортання виробництва ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні може зайняти кілька років навіть після отримання відповідної ліцензії від США. Головною проблемою стане створення повного виробничого циклу та локалізація складних технологій.