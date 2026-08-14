Винищувач НАТО збив дрон у небі над Латвією

НАТО збило дрон у Латвії після повітряної тривоги у прикордонних районах

У ніч проти 14 серпня в кількох районах Латвії оголосили загрозу повітряному простору

У повітряному просторі Латвії в районі Балві виявили іноземний безпілотник, який, за даними латвійських військових, залетів на територію країни внаслідок російської радіоелектронної боротьби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Збройні сили Латвії.

На перехоплення піднялися винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії. Безпілотник збили. Про це повідомили Національні збройні сили Латвії. Через загрозу вночі оголосили повітряну тривогу в районах Аугшдаугави, Прейлі, Резекне, Балві та Алуксне, які розташовані поблизу кордонів із Росією та Білоруссю.

«У відповідь на загрозу в повітряному просторі Латвії були задіяні винищувачі місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії», – зазначили у латвійських ЗС. Повітряну загрозу скасували о 04:50.

Латвійські військові наголосили, що продовжують разом із союзниками по НАТО контролювати повітряний простір країни та посилили можливості протиповітряної оборони на східному кордоні.

До слова, Польща та країни Балтії посилили захист критичної інфраструктури через побоювання щодо можливих російських диверсій. У регіоні припускають, що Москва може влаштувати атаку під чужим прапором із використанням українських безпілотників.

Нагадаємо, Латвія розпочала встановлення протимобільних бар’єрів, відомих як «зуби дракона», вздовж кордону з Росією. Нові оборонні споруди мають унеможливити пересування військової техніки та стали частиною масштабного проєкту «Балтійська оборонна лінія».