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Зеленський планує візит у США, щоб обговорити шляхи закінчення війни

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Зеленський планує візит у США, щоб обговорити шляхи закінчення війни
Президент найближчим часом може вирушити до США
фото: AP

Американська сторона представила Україні нові ідеї щодо переговорів

Президент Володимир Зеленський заявив, що готується до можливого візиту до Сполучених Штатів. Про це глава держави розповів 23 липня під час спільної пресконференції з прем’єром Ірландії Мікхолом Мартіном, повідомляє «Главком».

Основною темою переговорів з американськими посадовцями має стати пошук шляхів завершення війни Росії проти України.

Зеленський розповів, що під час нещодавньої телефонної розмови з представниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером обговорювали кілька ідей щодо продовження переговорів. За словами президента, американська сторона коротко представила йому відповідні пропозиції. Україна планує обговорити їх зі США найближчим часом.

«Що стосується американців, ми проговорили, що може бути кілька ідей. Я розумію, що це за ідеї, які презентували коротко мені вчора, тому що це була розмова довга, але телефоном, без зайвих деталей. Я отримав відповідні пропозиції, ми будемо обговорювати їх з американцями. Я спробую, щоб ми це зробили найближчим часом», – сказав Зеленський.

Зеленський вважає, щоб нова тристороння зустріч представників України, США та Росії має відбутися до осені. За його словами, якби все залежало від України, переговори провели б уже в липні. Президент наголосив, що Київ продовжить працювати над відновленням дипломатичного треку. 

Також глава держави повідомляв, що Ватикан готовий прийняти зустріч на рівні лідерів. За його словами, такий формат міг би сприяти досягненню миру. Президент обговорив можливість проведення переговорів із секретарем Святого Престолу, архієпископом Полом Річардом Галлагером.

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Теги: Володимир Зеленський США переговори

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