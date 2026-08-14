Головна Світ Політика
search button user button menu button

Росія почала захищати свої танкери від українських дронів – FT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія почала захищати свої танкери від українських дронів – FT
Sea Baby – це український багатоцільовий надводний безпілотник, який здатний нести до 850-2000 кг вибухівки та долати відстань понад 1000-1500 км
фото: НТА

Танкери обтягують захисними сітками, закривають металевими клітинами та оснащують бортовими ємностями з водою

Російський танкерний флот почав використовувати нетипові конструкції для захисту від атак українських безпілотників у акваторії Чорного та Азовського морів. Про це повідомляє Financial Times, передає «Главком».

Для захисту цивільного судноплавства росіяни почали адаптувати методи, які раніше застосовували для сухопутної бронетехніки. Зокрема, 28-річний танкер Caruzo вийшов із Чорного моря через протоку Босфор із сітками навколо надбудови, металевими конструкціями на даху та ємностями з водою на борту. Аналітик судноплавства Йорук Ішик порівняв його вигляд із естетикою фільмів «Шалений Макс». За його даними, аналогічні захисні споруди зафіксували і на іншому російському танкері – Rizvel.

Експерти зазначають, що металеві клітини та сітки покликані збільшити відстань між боєприпасом та корпусом чи надбудовами судна, аби дрон здетонував до безпосереднього контакту з метою. Утім, співзасновник аналітичного проєкту Tankertrackers.com Самір Мадані звернув увагу на те, що через такі кустарні конструкції екіпаж судна фактично опиняється «замкненим» усередині.

Захисні заходи стали реакцією на активізацію українських ударів по російських суднах та об'єктах у Чорному й Азовському морях з метою ускладнити експорт російської нафти. Окрім встановлення загороджень безпосередньо на танкерах, РФ також посилює оборону портової інфраструктури у Новоросійську. Зростання ризиків у регіоні вже призвело до здорожчання фрахту, підвищення вартості страхування суден та вимушеного простою частини танкерного флоту.

Нагадаємо, вночі 12 серпня Сили оборони України провели операцію з ураження військово-морської бази Росії в Новоросійську. У місті лунали численні вибухи, спалахнули пожежі, було пошкоджено портову інфраструктуру. Російська влада заявила про серйозні наслідки нічного удару.

Два найбільші зернові термінали Росії в Новоросійську призупинили роботу після атаки українських безпілотників. Йдеться про Новоросійський зерновий термінал та Новоросійський комбінат хлібопродуктів (НКХП). 

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів про деталі операції Сил оборони у Новоросійську. За його словами, її особливістю стало комбіноване застосування великої кількості різних українських засобів ураження. 

Зеленський назвав операцію застосуванням українських «далекобійних санкцій» та наголосив, що вперше в межах одного удару злагоджено спрацювала така кількість різних видів озброєння.

Теги: безпілотник флот РФ росія корабель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки влучання по російському складу Wildberries українськими безпілотниками, 18 липня 2026 рік
Удари по Wildberries: що насправді знищила Україна
19 липня, 19:03
Масштабна мобілізація в Росії: що відомо про плани Кремля
Масштабна мобілізація в Росії: що відомо про плани Кремля
10 серпня, 08:42
Мешканці Липецька показали наслідки атаки
Ракети атакували Білгород та Липецьк
21 липня, 06:18
Після початку повномасштабної війни Путін рідко виходив до людей
Журналісти знайшли дивний зв'язок між кризами в Росії та поведінкою Путіна
27 липня, 12:21
Генштаб підтвердив удар по Рязанському НПЗ, базі катерів Чорноморського флоту РФ та РЛС
Генштаб підтвердив удари по Рязанському НПЗ та базі катерів Чорноморського флоту РФ
29 липня, 10:37
В кількох районах міста стався збій електропостачання
Одеса зазнала масованої атаки: місто під ударом балістики та дронів (оновлено)
9 серпня, 04:33
Нові дрони вже активно використовують під час атак
Росія змінює «шахеди»: розвідка розповіла про нову зброю та її загрозу
10 серпня, 10:12
Законопроєкт Грема про санкції проти РФ суттєво переписали
США передумали тиснути? «Пекельні санкції» проти Росії пом'якшено
15 липня, 16:20
«Пошта Росії» прийде на допомогу Wildberries після ударів дронів
Росія знайшла заміну знищеним складам Wildberries
7 серпня, 08:48

Політика

Винищувач НАТО збив дрон у небі над Латвією
Винищувач НАТО збив дрон у небі над Латвією
Росія почала захищати свої танкери від українських дронів – FT
Росія почала захищати свої танкери від українських дронів – FT
Україна переймається щодо позиції США у можливих переговорах із Росією – Politico
Україна переймається щодо позиції США у можливих переговорах із Росією – Politico
Прем’єр Угорщини поставив під сумнів доцільність угоди з «Росатомом» щодо розширення АЕС «Пакш»
Прем’єр Угорщини поставив під сумнів доцільність угоди з «Росатомом» щодо розширення АЕС «Пакш»
AP: Віцепрезидент США знизив очікування щодо повернення Ормузької протоки до колишнього стану
AP: Віцепрезидент США знизив очікування щодо повернення Ормузької протоки до колишнього стану
Politico: Війна з Іраном – це болото для США
Politico: Війна з Іраном – це болото для США

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
361K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 серпня: ситуація на фронті
191K
Вийшла до вбиральні – автобус поїхав: українка залишилася у чужій країні без документів та зв’язку
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 серпня 2026
107K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
72K
Чому Путін вдерся до України? Лукашенко вигадав нову причину
58K
Порожні полиці у «Сільпо» та «Форі». Компанії звернулися до українців

Новини

В Україні без опадів: погода на 14 серпня 2026
Сьогодні, 05:59
Міжнародний день шульги: яскраві листівки, привітання, цікаві факти та історія свята
Вчора, 06:30
В Україні без опадів: погода на 13 серпня 2026
Вчора, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 серпня, 14:38
В Україні спекотно: погода на 12 серпня 2026
12 серпня, 06:00
День будівельника України: яскраві листівки, привітання у прозі і віршах та історія свята
9 серпня, 07:00

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua