Росія почала захищати свої танкери від українських дронів – FT

Sea Baby – це український багатоцільовий надводний безпілотник, який здатний нести до 850-2000 кг вибухівки та долати відстань понад 1000-1500 км

Танкери обтягують захисними сітками, закривають металевими клітинами та оснащують бортовими ємностями з водою

Російський танкерний флот почав використовувати нетипові конструкції для захисту від атак українських безпілотників у акваторії Чорного та Азовського морів. Про це повідомляє Financial Times, передає «Главком».

Для захисту цивільного судноплавства росіяни почали адаптувати методи, які раніше застосовували для сухопутної бронетехніки. Зокрема, 28-річний танкер Caruzo вийшов із Чорного моря через протоку Босфор із сітками навколо надбудови, металевими конструкціями на даху та ємностями з водою на борту. Аналітик судноплавства Йорук Ішик порівняв його вигляд із естетикою фільмів «Шалений Макс». За його даними, аналогічні захисні споруди зафіксували і на іншому російському танкері – Rizvel.

Експерти зазначають, що металеві клітини та сітки покликані збільшити відстань між боєприпасом та корпусом чи надбудовами судна, аби дрон здетонував до безпосереднього контакту з метою. Утім, співзасновник аналітичного проєкту Tankertrackers.com Самір Мадані звернув увагу на те, що через такі кустарні конструкції екіпаж судна фактично опиняється «замкненим» усередині.

Захисні заходи стали реакцією на активізацію українських ударів по російських суднах та об'єктах у Чорному й Азовському морях з метою ускладнити експорт російської нафти. Окрім встановлення загороджень безпосередньо на танкерах, РФ також посилює оборону портової інфраструктури у Новоросійську. Зростання ризиків у регіоні вже призвело до здорожчання фрахту, підвищення вартості страхування суден та вимушеного простою частини танкерного флоту.

Нагадаємо, вночі 12 серпня Сили оборони України провели операцію з ураження військово-морської бази Росії в Новоросійську. У місті лунали численні вибухи, спалахнули пожежі, було пошкоджено портову інфраструктуру. Російська влада заявила про серйозні наслідки нічного удару.

Два найбільші зернові термінали Росії в Новоросійську призупинили роботу після атаки українських безпілотників. Йдеться про Новоросійський зерновий термінал та Новоросійський комбінат хлібопродуктів (НКХП).

До слова, президент України Володимир Зеленський розповів про деталі операції Сил оборони у Новоросійську. За його словами, її особливістю стало комбіноване застосування великої кількості різних українських засобів ураження.

Зеленський назвав операцію застосуванням українських «далекобійних санкцій» та наголосив, що вперше в межах одного удару злагоджено спрацювала така кількість різних видів озброєння.