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Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot
За кілька годин до саміту НАТО Туреччина готувалася до ракетної загрози
фото: Getty Images

Військові спочатку припустили, що до повітряного простору Туреччини наближається балістична ракета, тому сили ППО перевели у повну бойову готовність

За даними видання, вранці, незадовго до початку саміту НАТО, засоби радіолокаційного спостереження Альянсу зафіксували швидкісну повітряну ціль, що рухалася з боку Грузії у напрямку Туреччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spiegel.

Через потенційну загрозу у повну бойову готовність привели батарею зенітно-ракетного комплексу Patriot Бундесверу, розміщену в турецькій провінції Малатья. На початковому етапі військові не виключали, що може йтися про балістичну ракету.

У цей час до місця проведення саміту вже прибували глави держав і урядів країн-членів НАТО для участі у щорічній зустрічі Альянсу. Згодом стало відомо, що ракета не змінила курс у бік столиці Туреччини та впала в акваторію Чорного моря.

Після перевірки військові встановили, що тривогу спричинила російська зенітна ракета, яка відхилилася від курсу після запуску з території невизнаної Абхазії.

Попри відсутність безпосередньої загрози для учасників саміту, інцидент викликав серйозне занепокоєння серед союзників по НАТО.

Як зазначає Spiegel, у Північноатлантичному альянсі подібні випадки розглядають як додатковий фактор ризику на зовнішніх кордонах блоку. Будь-яке порушення повітряного простору або неконтрольований політ ракети може створити небезпечні передумови для ескалації між Росією та країнами НАТО.

Нагадаємо, що у районі Business Bay у Дубаї, де розташований комплекс Trump International Hotel & Tower, увечері пролунали потужні вибухи. Причини інциденту наразі офіційно не встановлені.

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Теги: Туреччина НАТО системи ППО Patriot

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