Саміт НАТО ледь не опинився під ударом. Російська ракета змусила підняти системи Patriot

За кілька годин до саміту НАТО Туреччина готувалася до ракетної загрози

Військові спочатку припустили, що до повітряного простору Туреччини наближається балістична ракета, тому сили ППО перевели у повну бойову готовність

За даними видання, вранці, незадовго до початку саміту НАТО, засоби радіолокаційного спостереження Альянсу зафіксували швидкісну повітряну ціль, що рухалася з боку Грузії у напрямку Туреччини. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Spiegel.

Через потенційну загрозу у повну бойову готовність привели батарею зенітно-ракетного комплексу Patriot Бундесверу, розміщену в турецькій провінції Малатья. На початковому етапі військові не виключали, що може йтися про балістичну ракету.

У цей час до місця проведення саміту вже прибували глави держав і урядів країн-членів НАТО для участі у щорічній зустрічі Альянсу. Згодом стало відомо, що ракета не змінила курс у бік столиці Туреччини та впала в акваторію Чорного моря.

Після перевірки військові встановили, що тривогу спричинила російська зенітна ракета, яка відхилилася від курсу після запуску з території невизнаної Абхазії.

Попри відсутність безпосередньої загрози для учасників саміту, інцидент викликав серйозне занепокоєння серед союзників по НАТО.

Як зазначає Spiegel, у Північноатлантичному альянсі подібні випадки розглядають як додатковий фактор ризику на зовнішніх кордонах блоку. Будь-яке порушення повітряного простору або неконтрольований політ ракети може створити небезпечні передумови для ескалації між Росією та країнами НАТО.

Нагадаємо, що у районі Business Bay у Дубаї, де розташований комплекс Trump International Hotel & Tower, увечері пролунали потужні вибухи. Причини інциденту наразі офіційно не встановлені.