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Reuters: Lockheed Martin вироблятиме дешеву ракету до Patriot

Ілля Рябінін
glavcom.ua
Ілля Рябінін
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Reuters: Lockheed Martin вироблятиме дешеву ракету до Patriot
Ракета PAC-3 MSE
фото з відкритих джерел

На відміну від ракети PAC-3, новий боєкомплект до систем ППО здешевшає наполовину

Американський оборонний концерн Lockheed Martin оголосив про випуск дешевшого перехоплювача Patriot, оскільки армія розшукує дешевші способи протидії БПЛА та ракетам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

Нова ракета PAC-3 ACE коштуватиме менше половини вартості оригінального БК, PAC-3 MSE, вартість яких складає $4 млнза ракету, згідно з бюджетними документами армії США. Запуск виробництва стартує за 36 місяців, повідомила компанія, додавши, що вона планує розробляти та виробляти зброю разом з європейськими  партнерами.

«Американській армії та союзникам потрібне перевірене в боях бюджетне рішення», – заявив президент Lockheed Martin Missiles and Fire Control Тім Кегілл.

Зауважимо, що важкий зенітно-ракетний комплекс Patriot стала найпопулярнішою у світі системою ППО з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав до збільшення кількості пускових установок та ракет-перехоплювачів, оскільки Москва посилює авіаудари.

Попит, за версією агенції, також був зумовлений ракетними ударами Ірану, США та Ізраїлю, а також загостреною ситуацією у Перській затоці, що призвело до збільшення поставок передової зброї ППО та виявлення виробничих проблем у всій західній оборонній промисловості.

Крім того, такий крок з боку концерну, пов'зяаний з конкуренцією з боку стартапів Кремнієвої долини, які обіцяють постачати зброю швидше, у більших кількостях та за значно меншою ціною.

Нагадаємо, США розпочали процедуру передачі Україні ліцензії на виробництво боєкомплекту до ЗРК Patriot. За інформацією джерел Kyiv Independent, процес уже перейшов від політичних домовленостей до практичної реалізації.

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Теги: США технології системи ППО Patriot

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