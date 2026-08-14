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Україна переймається щодо позиції США у можливих переговорах із Росією – Politico

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Україна переймається щодо позиції США у можливих переговорах із Росією – Politico
Україна хвилюється щодо позиції США
фото: AP

Певна частина українського керівництва впевнена у необхідності участі США у мирній угоді з РФ

Вище керівництво України дедалі більше переконується у необхідності залучення Вашингтона до укладення будь-якої майбутньої мирної угоди з Росією для завершення війни. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

Водночас у Києві домінує невизначеність щодо того, чи сприятимуть американські переговірники досягненню прийнятних для України умов, чи адміністрація президента США Дональда Трампа чинитиме тиск на українську сторону, прагнучи отримати зовнішньополітичну перемогу на тлі невдач на Близькому Сході.

Частина українського керівництва вважає залучення США єдиним можливим шляхом до припинення війни, вітаючи потенційні дипломатичні зусилля американських переговірників Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Попри те, що обіцяний раніше візит переговорної команди Трампа до Києва досі не відбувся, а самі представники США неодноразово відвідували Росію, у Києві їхній можливий приїзд розглядають як найбільш реальний шанс на укладення угоди.

Альтернативна точка зору полягає у побоюваннях, що дипломатичні невдачі адміністрації Трампа в інших регіонах, зокрема відмова Ізраїлю від угоди щодо Гази, спонукатимуть Білий дім шукати швидких результатів в Україні. Це може призвести до тиску на Київ з метою змусити його погодитися на умови, близькі до вимог Москви, заради формування видимості успіху американської дипломатії.

Разом із тим перебіг бойових дій на користь України та несприятлива для США ситуація на Близькому Сході створюють передумови для того, щоб Вашингтон переглянув тенденцію до послаблення тиску на Кремль. На думку колишнього помічника держсекретаря США у справах Європи Даніеля Фріда, з-поміж багатьох зовнішньополітичних викликів саме український напрямок має найбільші шанси на досягнення сприятливого результату для США у найближчій та середньостроковій перспективі.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що більша залученість Сполучених Штатів до мирного процесу здатна допомогти відновити повноцінні переговори з Росією щодо завершення війни. За його словами, зараз на російського диктатора Володимира Путіна чиниться недостатній тиск.

Зеленський підтвердив, що Київ уже передав Вашингтону нові пропозиції щодо мирного процесу. Президент не став розкривати їхні подробиці, однак висловив переконання, що шанси на відновлення переговорів є за умови максимальної залученості США.

Нагадаємо, що Росія заявила про готовність відновити мирні переговори щодо завершення війни проти України. Водночас Москва наразі налаштована обговорювати саме нові пропозиції Сполучених Штатів.

Теги: росія Україна війна переговори США

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