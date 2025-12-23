Італійські прокурори закривають справу про російські дрони над ядерним центром: подробиці

Як з’ясувалося в ході розслідування, повторні хибнопозитивні результати були викликані перекриттям перешкод між власною системою безпеки центру

Італійські прокурори, які розслідують підозрілі польоти російських безпілотників над Європейським спільним дослідницьким центром (JRC) в Іспрі, дійшли висновку, що їхні підозри були безпідставними, і тепер просять закрити справу. Про це повідомили два джерела, обізнані з ходом розслідування, для Reuters, передає «Главком».

Прокурори Мілана встановили, що 21 ймовірний проліт, який мав місце між березнем і травнем 2025 року, насправді був спричинений перешкодами від приватного підсилювача сигналу GSM-телефонів, розташованого поблизу Європейського спільного дослідницького центру в Іспрі, що знаходиться неподалік озера Маджоре в Італії.

Польоти над JRC заборонені, оскільки цей центр, відкритий у 1960 році, використовується для ядерних досліджень. Після отримання сповіщень із цього об'єкта, прокуратура розпочала розслідування в березні 2025 року, підозрюючи можливе військове або політичне шпигунство в терористичних цілях, зокрема припускаючи наявність безпілотників російського виробництва.

Однак, як з’ясувалося в ході розслідування, повторні хибнопозитивні результати були викликані перекриттям перешкод між власною системою безпеки центру і спорадичною активністю підсилювача GSM у сусідньому будинку.

Наразі суддя Міланського суду має ухвалити рішення щодо клопотання прокурорів про закриття справи, що зазвичай є формальним процесом.

Крім Спільного дослідницького центру (JRC) у регіоні працюють численні науковці, що спеціалізуються в різних галузях, таких як ядерна енергія, безпека, космос, сталий розвиток ресурсів і транспорт.

Як повідомлялось, Міланська прокуратура взялась розслідувати справу після повідомлення про п’ять польотів дронів над дослідницьким центром ЄС в Іспрі.

До слова, у 2025 році в Німеччині було зареєстровано понад тисячу підозрілих польотів дронів.

Мюнх зазначив, що польоти дронів особливо часто реєструються над військовими об’єктами, а також аеропортами та іншими критичними інфраструктурними об'єктами, такими як виробники зброї та портові споруди.