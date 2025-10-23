Трамп розповів, що обговорював з Путіним ядерну зброю

Трамп та Путін під час зустрічі на Алясці 15 серпня

Дональд Трамп зазначив, що тема ядерної зброї була порушена Путіним під час телефонної розмови

Президент США Дональд Трамп повідомив, що під час телефонної розмови з російським диктатором Володимиром Путіним вони обговорювали питання ядерної зброї, зокрема можливість її «деескалації». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на брифінг американського лідера після зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Білому домі.

Трамп зазначив, що тема ядерної зброї була порушена самим Путіним, і висловив підтримку ідеї деескалації.

«Путін під час дзвінка нагадав мені про ядерну тему, де ми здійснюємо «деескалацію». Я не проти цього. Я думаю, що це добре. Я думаю, що це дуже доречно», – сказав президент США.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що скасував заплановану зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним, оскільки «це було б неправильно» в нинішніх умовах. Водночас американський лідер зазначив, що переговори з російським президентом можуть відбутися пізніше.

«Ми скасували зустріч із президентом Путіним. Мені просто здалося, що це неправильно. Мені не здалося, що ми збираємося прийти до того місця, куди повинні прийти, тому я її скасував. Але ми проведемо її в майбутньому», – сказав Трамп.

Він також висловив сподівання, що Путін і Зеленський «стануть розумнішими» та зможуть знайти шлях до діалогу.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню з Росією можливе, але для Володимира Путіна це складно через економічні, політичні та міжнародні обставини.

Зеленський заявив, що особисто вважає: Путін боїться припинення вогню, адже після нього розпочати повномасштабну війну знову буде складно. «Ми не можемо порівнювати це навіть з АТО – це зовсім інші речі. З повномасштабної війни піти на припинення вогню і потім знову почати війну – це для них непросто», – зазначив Зеленський.