Головна Світ Політика
search button user button menu button

Між Рубіо та Віткоффом виникло непублічне суперництво через мирні переговори – NBC News

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Між Рубіо та Віткоффом виникло непублічне суперництво через мирні переговори – NBC News
За даними журналістів, Віткофф (ліворуч) організовував міжнародні зустрічі щодо завершення війни в Україні без відома Рубіо
фото: AP

ЗМІ стверджує, що держсекретар США та спецпредставник Трампа змагаються за вплив на переговори щодо України

Між державним секретарем США Марко Рубіо і спецпредставником американського президента Стівом Віткоффом склалась непублічна конкуренція в контексті переговорів про завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Зазначається, що Рубіо мав брати участь у мирних переговорах з українськими офіційними особами у Швейцарії, але Віткофф виїхав раніше, що, на думку деяких чиновників, було спробою випередити його. Три співрозмовники зазначили, що посланець президента США Дональда Трампа не повідомив про свої плани Рубіо та інших співробітників Державного департаменту. Це розцінили як спробу дозволити Віткоффу вести переговори з Україною так, як він вважає за потрібне. Зрештою Рубіо дістався Женеви, забравши у Віткоффа можливість зустрічатися з українською делегацією без нього.

Журналісти пишуть, що це був не перший випадок, коли американські чиновники розглядали дії Віткоффа як спробу обійти Рубіо. Цей епізод, про який раніше не повідомлялося, став останнім прикладом тривалого розколу між двома високопосадовцями адміністрації Трампа, які мають різні погляди на те, як припинити війну та наскільки США повинні довіряти обіцянкам Росії, йдеться в матеріалі.

Прагнучи якнайшвидше укласти угоду за вказівкою Трампа, Віткофф наполягав на пропозиціях, які покладають на Україну відповідальність за поступки, передання території та ухвалення ризиків для її майбутньої безпеки. Рубіо та деякі інші чиновники адміністрації виступають за посилення економічного та військового тиску на Росію, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна піти на поступки та забезпечити Україні безпечне майбутнє – цю думку поділяють і європейські союзники Америки.

Речник Держдепартаменту Томмі Піготт спростував припущення про те, що Рубіо та Віткофф не дійшли згоди. «Між ними немає і ніколи не було розбіжностей. У міністра Рубіо та спеціального посланника Віткоффа тісні робочі відносини, і вони є особистими друзями. Обидва повністю поділяють цілі президента, і кожен із них реалізує бачення президента Трампа про те, як покласти край війні та досягти миру у повній співпраці», – сказав він.

Держсекретар схарактеризував Віткоффа як «феноменальну людину, дуже розумну, дуже талановиту», яка «не отримує за цю роботу грошей». Однак деякі чинні та колишні американські чиновники мають побоювання з приводу Віткоффа, які виходять за межі його дій на переговорах щодо припинення війни.

За словами п'яти співрозмовників, він, як вважається, виявляє недбалість у питаннях безпеки, що викликає побоювання щодо використання ним незахищених засобів зв'язку, які можуть зробити його вразливим для прослуховування іноземними агентами. Однак Білий дім цю інформацію спростував, заявивши, що телефон, резиденція та автомобілі Віткоффа регулярно перевіряються дипломатичною службою безпеки.

До слова, минулих вихідних у Флориді пройшли переговори між переговірниками з України, США та Європи. Закінчення російсько-української війни та встановлення тривалого миру в Україні, гарантії безпеки стали ключовими темами перемовин. Зустрічі з американцями та європейцями підсумував секретар РНБО, очільник української делегації Рустем Умєров.

Україна та США провели окрему зустріч, як зазнає секретар РНБО, вона пройшла конструктивно. Під час цих переговорів основна увага була зосереджена на чотирьох ключових документах: продовженні опрацювання 20-пунктного плану, узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки, узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США, а також продовженні опрацювання економічного плану розвитку (плану процвітання).

Читайте також:

Теги: переговори Марко Рубіо Стів Віткофф перемир'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент США Дональд Трамп
Хто володіє вухом Трампа?
10 грудня, 11:08
Трамп не зупинить розпад путінської імперії, але може зруйнувати США
Трамп не зупинить розпад путінської імперії, але може зруйнувати США
18 грудня, 10:01
Вірогідність поїздки Зеленського до США безпосередньо залежить від результатів зустрічі в Женеві
Зеленський, ймовірно, відвідає США для переговорів з Трампом – CBS News
24 листопада, 00:39
Відсторонений заступник Кличка повернувся на роботу, оголошено фіналістів Нацвідбору на Євробачення. Головне за 24 листопада
Відсторонений заступник Кличка повернувся на роботу, оголошено фіналістів Нацвідбору на Євробачення. Головне за 24 листопада
24 листопада, 21:13
Лівітт: Ми не можемо робити це (постачати зброю Україні – «Главком») нескінченно. Президент хоче, щоб ця війна закінчилася
Білий дім заявив, що постачання зброї Україні не може бути нескінченним
25 листопада, 05:05
Загибель нацгвардійця у Дарницькому районі Києва, заяви президента Зеленського. Головне за 11 грудня
Загибель нацгвардійця у Дарницькому районі Києва, заяви президента Зеленського. Головне за 11 грудня
11 грудня, 21:12
За європейським планом, Україна поверне контроль над Запорізькою АЕС і Каховською ГЕС та отримає «вільний прохід» по Дніпру
Європейський мирний план для України: газета The Telegraph опублікувала усі пункти
23 листопада, 20:22
Нова безпекова стратегія США: що сказано про Україну та наміри щодо НАТО
Нова безпекова стратегія США: що сказано про Україну та наміри щодо НАТО
5 грудня, 14:40
Досягнення миру є спільною метою всіх державних інституцій та громадян
Розвідка спрогнозувала, чи завершиться війна 2026 року
16 грудня, 21:48

Політика

Між Рубіо та Віткоффом виникло непублічне суперництво через мирні переговори – NBC News
Між Рубіо та Віткоффом виникло непублічне суперництво через мирні переговори – NBC News
Мінʼюст США повернув фото з Трампом до файлів Епштейна
Мінʼюст США повернув фото з Трампом до файлів Епштейна
Reuters: Папа Римський призначив єпископів, які критикують антиміграційну політику Трампа
Reuters: Папа Римський призначив єпископів, які критикують антиміграційну політику Трампа
Експрем'єра Молдови засуджено у Франції за відмивання грошей
Експрем'єра Молдови засуджено у Франції за відмивання грошей
Генштаб підтвердив ураження нафтового термінала «Таманьнєфтєгаз»
Генштаб підтвердив ураження нафтового термінала «Таманьнєфтєгаз»
Україна отримала від Литви обладнання для ТЕЦ: операція тривала 11 місяців
Україна отримала від Литви обладнання для ТЕЦ: операція тривала 11 місяців

Новини

Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Сьогодні, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua