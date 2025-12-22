Між Рубіо та Віткоффом виникло непублічне суперництво через мирні переговори – NBC News

ЗМІ стверджує, що держсекретар США та спецпредставник Трампа змагаються за вплив на переговори щодо України

Між державним секретарем США Марко Рубіо і спецпредставником американського президента Стівом Віткоффом склалась непублічна конкуренція в контексті переговорів про завершення війни в Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

Зазначається, що Рубіо мав брати участь у мирних переговорах з українськими офіційними особами у Швейцарії, але Віткофф виїхав раніше, що, на думку деяких чиновників, було спробою випередити його. Три співрозмовники зазначили, що посланець президента США Дональда Трампа не повідомив про свої плани Рубіо та інших співробітників Державного департаменту. Це розцінили як спробу дозволити Віткоффу вести переговори з Україною так, як він вважає за потрібне. Зрештою Рубіо дістався Женеви, забравши у Віткоффа можливість зустрічатися з українською делегацією без нього.

Журналісти пишуть, що це був не перший випадок, коли американські чиновники розглядали дії Віткоффа як спробу обійти Рубіо. Цей епізод, про який раніше не повідомлялося, став останнім прикладом тривалого розколу між двома високопосадовцями адміністрації Трампа, які мають різні погляди на те, як припинити війну та наскільки США повинні довіряти обіцянкам Росії, йдеться в матеріалі.

Прагнучи якнайшвидше укласти угоду за вказівкою Трампа, Віткофф наполягав на пропозиціях, які покладають на Україну відповідальність за поступки, передання території та ухвалення ризиків для її майбутньої безпеки. Рубіо та деякі інші чиновники адміністрації виступають за посилення економічного та військового тиску на Росію, щоб змусити російського диктатора Володимира Путіна піти на поступки та забезпечити Україні безпечне майбутнє – цю думку поділяють і європейські союзники Америки.

Речник Держдепартаменту Томмі Піготт спростував припущення про те, що Рубіо та Віткофф не дійшли згоди. «Між ними немає і ніколи не було розбіжностей. У міністра Рубіо та спеціального посланника Віткоффа тісні робочі відносини, і вони є особистими друзями. Обидва повністю поділяють цілі президента, і кожен із них реалізує бачення президента Трампа про те, як покласти край війні та досягти миру у повній співпраці», – сказав він.

Держсекретар схарактеризував Віткоффа як «феноменальну людину, дуже розумну, дуже талановиту», яка «не отримує за цю роботу грошей». Однак деякі чинні та колишні американські чиновники мають побоювання з приводу Віткоффа, які виходять за межі його дій на переговорах щодо припинення війни.

За словами п'яти співрозмовників, він, як вважається, виявляє недбалість у питаннях безпеки, що викликає побоювання щодо використання ним незахищених засобів зв'язку, які можуть зробити його вразливим для прослуховування іноземними агентами. Однак Білий дім цю інформацію спростував, заявивши, що телефон, резиденція та автомобілі Віткоффа регулярно перевіряються дипломатичною службою безпеки.

До слова, минулих вихідних у Флориді пройшли переговори між переговірниками з України, США та Європи. Закінчення російсько-української війни та встановлення тривалого миру в Україні, гарантії безпеки стали ключовими темами перемовин. Зустрічі з американцями та європейцями підсумував секретар РНБО, очільник української делегації Рустем Умєров.

Україна та США провели окрему зустріч, як зазнає секретар РНБО, вона пройшла конструктивно. Під час цих переговорів основна увага була зосереджена на чотирьох ключових документах: продовженні опрацювання 20-пунктного плану, узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки, узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США, а також продовженні опрацювання економічного плану розвитку (плану процвітання).