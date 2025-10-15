Головна Світ Політика
Росія отримала з Італії сировину для виробництва «Іскандерів»

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Росія отримала з Італії сировину для виробництва «Іскандерів»
Італія забезпечила Росію епоксидними смолами для ракет
фото з відкритих джерел

У 2024 році РФ отримала понад 230 тонн італійських епоксидних смол, які можуть використовуватися у виробництві корпусів балістичних ракет 
 
 

Італійська компанія Sir Industriale S.p.A експортувала до Росії рідкі епоксидні смоли, частина яких може бути придатною для військового виробництва. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Corriere della Sera.

У 2024 році Італія поставила до Росії щонайменше 232 тонни рідких епоксидних смол, які застосовуються для виготовлення карбонових корпусів балістичних ракет «Іскандер-М». Згідно з даними Ради економічної безпеки України, епоксидні смоли з Італії забезпечили 21% російського імпорту, поступившись лише китайським (42%). Постачання здійснювала компанія Sir Industriale S.p.A з міста Маріо-ін-Бріанца (Ломбардія).

У компанії запевнили, що їхня продукція має цивільне призначення – для покриття консервних банок чи сталевих виробів.  «Утім, митні дані, проаналізовані Радою економічної безпеки України та Corriere della Sera, зафіксували 18 поставок низькомолекулярних рідких епоксидних смол Sir Industriale S.p.A, що мають HS-код 3907300009 та можуть застосовуватись і у військовому виробництві»,  – говориться у публікації.

Про це свідчать і російські імпортери: «Уралпроект», «ЯЗПК» та «ПРАЙМ ТОП2» — усі вони пов’язані з АО «Науково-виробнича корпорація “КБ машинобудування” (КБМ), яка виготовляє ракети для систем «Іскандер-М». Крім того, частина транзакцій проходила через польську компанію Kamex Magazyn, що може свідчити про спробу приховати кінцевого отримувача.

Директорка з аналітики, досліджень та розслідувань РЕБ Олена Юрченко пояснила: «На момент поставок Sir Industriale санкції ЄС щодо епоксидних смол ще не були проголосовані, а отже, не було і їх порушення», – пояснює Олена Юрченко, директорка з аналітики, досліджень та розслідувань РЕБ.

«Попри це, європейські експортери можуть самостійно перевіряти зв’язки своїх клієнтів із російським військово-промисловим комплексом, якщо не хочуть, аби їхня продукція ставала зброєю агресора», – наголосила Юрченко.

Нагадаємо, що США неодноразово звинувачували Китай у прихованій підтримці Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. За даними Вашингтона, Пекін постачає РФ товари подвійного призначення, зокрема електронні компоненти, оптику, верстати та дрони, які використовуються у військовій промисловості.

