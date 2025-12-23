Трамп оголосив про створення «Золотої флотилії» з новими лінкорами

Трамп також заявив, що проєктування кораблів буде здійснюватися ВМС США разом з ним, оскільки він «дуже естетичний чоловік»

Президент США Дональд Трамп оголосив про запуск амбітного проєкту з будівництва нового класу великих бойових кораблів для Військово-морських сил США, який він назвав «Золота флотилія». Трамп заявив, що США терміново потребують нових кораблів, оскільки багато з існуючих вже застаріли і стали непридатними для сучасних військових потреб. Про це пише «Главком» з посиланням на пряму трансляцію Білого дому.

«Це величезний план, і ми будуємо для ВМС США. Як ви знаєте, нам катастрофічно не вистачає кораблів. Наші кораблі деякі з них стали старими та застарілими», – сказав Трамп.

Президент також оголосив, що він схвалив план по будівництву двох найбільших лінкорів, які коли-небудь будувалися в історії США. «Ці кораблі будуть одними з найбільш смертоносних для надводної війни», – додав він.

«Ми не будували лінкорів з 1994 року. Ці передові судна стануть деякими з найнебезпечніших бойових кораблів для ведення надводної війни», – зазначив Трамп.

За словами президента, ці кораблі будуть найбільшими не лише в історії США, але і в історії світу. «Кожен з цих кораблів буде найбільшим бойовим кораблем в історії нашої країни, найбільшим бойовим кораблем у світі», – підкреслив він.

Він також розповів, що планується не лише побудувати два таких лінкора, а й створити до 10 таких суден у найближчому майбутньому, а згодом розширити флот до 20-25 кораблів. «Ми почнемо з двох, а потім швидко збільшимо кількість до 10. Зрештою, ми вважаємо, що буде від 20 до 25 таких кораблів», – додав Трамп.

Кораблі будуть оснащені найсучаснішими технологіями, включаючи гіперзвукові ракети, електричні рейлгани та потужні лазери. Трамп також заявив, що проєктування кораблів буде здійснюватися ВМС США разом з ним, оскільки він «дуже естетичний чоловік».

«Ці лінкори будуть озброєні найкращими гарматами і ракетами на найвищому рівні», – сказав Трамп, уточнивши, що кораблі також будуть оснащені сучасними гіперзвуковими і лазерними технологіями.

Він додав, що в рамках цього проєкту США також будують нові авіаносці та субмарини, а також готується до будівництва нових бойових літаків. Трамп підкреслив, що це все необхідно для того, щоб США залишалися лідером у військовій потужності на світовій арені.

«Під час Другої світової війни США будували до чотирьох кораблів на день. Це неймовірно, але ми втратили цю потужність. Час повернути її», – завершив Трамп свою заяву.

Ці лінкори стануть новими флагманами американського військово-морського флоту, і, за словами президента, їхня потужність і розміри будуть безпрецедентними.