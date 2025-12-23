Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп оголосив про створення «Золотої флотилії» з новими лінкорами

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Трамп оголосив про створення «Золотої флотилії» з новими лінкорами
скриншот з прямої трансляції

Трамп також заявив, що проєктування кораблів буде здійснюватися ВМС США разом з ним, оскільки він «дуже естетичний чоловік»

Президент США Дональд Трамп оголосив про запуск амбітного проєкту з будівництва нового класу великих бойових кораблів для Військово-морських сил США, який він назвав «Золота флотилія». Трамп заявив, що США терміново потребують нових кораблів, оскільки багато з існуючих вже застаріли і стали непридатними для сучасних військових потреб. Про це пише «Главком» з посиланням на пряму трансляцію Білого дому.

«Це величезний план, і ми будуємо для ВМС США. Як ви знаєте, нам катастрофічно не вистачає кораблів. Наші кораблі деякі з них стали старими та застарілими», – сказав Трамп.

Президент також оголосив, що він схвалив план по будівництву двох найбільших лінкорів, які коли-небудь будувалися в історії США. «Ці кораблі будуть одними з найбільш смертоносних для надводної війни», – додав він.

«Ми не будували лінкорів з 1994 року. Ці передові судна стануть деякими з найнебезпечніших бойових кораблів для ведення надводної війни», – зазначив Трамп.

За словами президента, ці кораблі будуть найбільшими не лише в історії США, але і в історії світу. «Кожен з цих кораблів буде найбільшим бойовим кораблем в історії нашої країни, найбільшим бойовим кораблем у світі», – підкреслив він.

Він також розповів, що планується не лише побудувати два таких лінкора, а й створити до 10 таких суден у найближчому майбутньому, а згодом розширити флот до 20-25 кораблів. «Ми почнемо з двох, а потім швидко збільшимо кількість до 10. Зрештою, ми вважаємо, що буде від 20 до 25 таких кораблів», – додав Трамп.

Кораблі будуть оснащені найсучаснішими технологіями, включаючи гіперзвукові ракети, електричні рейлгани та потужні лазери. Трамп також заявив, що проєктування кораблів буде здійснюватися ВМС США разом з ним, оскільки він «дуже естетичний чоловік».

«Ці лінкори будуть озброєні найкращими гарматами і ракетами на найвищому рівні», – сказав Трамп, уточнивши, що кораблі також будуть оснащені сучасними гіперзвуковими і лазерними технологіями.

Він додав, що в рамках цього проєкту США також будують нові авіаносці та субмарини, а також готується до будівництва нових бойових літаків. Трамп підкреслив, що це все необхідно для того, щоб США залишалися лідером у військовій потужності на світовій арені.

«Під час Другої світової війни США будували до чотирьох кораблів на день. Це неймовірно, але ми втратили цю потужність. Час повернути її», – завершив Трамп свою заяву.

Ці лінкори стануть новими флагманами американського військово-морського флоту, і, за словами президента, їхня потужність і розміри будуть безпрецедентними.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп флот США корабель

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ушаков заявив, що запропоновані Європою та Україною зміни до американського проєкту мирного плану «не покращують документ»
Помічник Путіна зробив заяву щодо тристоронніх переговірів зі США та Україною
21 грудня, 12:19
Трамп: На Сирію чекає світле майбутнє, якщо ІДІЛ буде викорінено
Атака на Україну, удар США по ІДІЛ, вибухи у РФ: головне за ніч
20 грудня, 05:43
Саакашвілі прокоментував гарантії безпеки від США для України, нагадавши приклад В'єтнаму
Саакашвілі прокоментував гарантії безпеки від США для України, нагадавши приклад В'єтнаму
14 грудня, 01:44
Зупинка війни дозволить Трампу реалізувати «план Маршалла-2», але не в Україні, а у путінській Росії
«План Маршалла-2» для Путіна: що задумав Трамп?
12 грудня, 11:00
У США жінка народила дитину в безпілотному таксі
У США жінка народила дитину в безпілотному таксі
11 грудня, 03:58
Білий дім не витримав друге президентство Дональда Трампа
Трамп розвалив Білий дім. Фоторепортаж зі скандального будівництва
10 грудня, 13:31
Стів Віткофф та Джаред Кушнер на переговорах з Путіним
Сімейний облом, або Що робив зять Трампа у Москві
4 грудня, 07:48
Під час атаки на борту перебували 13 членів екіпажу
Туреччина заявила про нову атаку на російський танкер
2 грудня, 09:55
Міністр армії США Ден Дрісколл несподівано зустріч керівників військових розвідок України та Росії
Axios: Україна, США та Росія провели переговори в Абу-Дабі
25 листопада, 22:16

Політика

Трамп пояснив, для чого Гренландія потрібна США
Трамп пояснив, для чого Гренландія потрібна США
Трамп оголосив про створення «Золотої флотилії» з новими лінкорами
Трамп оголосив про створення «Золотої флотилії» з новими лінкорами
Італійські прокурори закривають справу про російські дрони над ядерним центром: подробиці
Італійські прокурори закривають справу про російські дрони над ядерним центром: подробиці
Кремль відреагував на заяву Венса щодо прориву у переговорах
Кремль відреагував на заяву Венса щодо прориву у переговорах
Невідомі дрони у Німеччині: скільки випадків зафіксовано цьогоріч
Невідомі дрони у Німеччині: скільки випадків зафіксовано цьогоріч
Між Рубіо та Віткоффом виникло непублічне суперництво через мирні переговори – NBC News
Між Рубіо та Віткоффом виникло непублічне суперництво через мирні переговори – NBC News

Новини

Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
Вчора, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59
В Україні хмарно: погода на 20 грудня
20 грудня, 05:59
Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
19 грудня, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
19 грудня, 14:49

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua