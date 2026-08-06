Глава МЗС Азерйбайджану прибув до Києва

Під час переговорів у Києві сторони обговорили енергетичну безпеку, підготовку до зими, інвестиції та повернення довоєнного рівня товарообігу

Міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов прибув до Києва з офіційним візитом. Під час переговорів із главою МЗС України Андрієм Сибігою сторони обговорили економічну співпрацю, енергетичну безпеку, підготовку до опалювального сезону та питання регіональної стабільності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію міністрів.

За словами Сибіги, Україна має намір повернутися до довоєнного рівня двостороннього товарообігу з Азербайджаном. Наразі він становить близько $600 млн.

«Ми поставили собі за мету вийти на показники довоєнного періоду, якщо говорити про товарообіг. Зараз ми вийшли на близько $600 млн.», – сказав глава українського МЗС.

Для цього Київ і Баку домовилися працювати над проведенням в Україні чергового засідання міжурядової українсько-азербайджанської комісії з питань економічного співробітництва.

Під час зустрічі дипломати також обговорили підготовку України до проходження зимового періоду, зміцнення енергетичної безпеки та розвиток взаємовигідного економічного, інвестиційного й гуманітарного співробітництва. Сибіга наголосив, що Україна зацікавлена у розширенні присутності азербайджанських компаній та реалізації нових спільних проєктів.

Окрему увагу сторони приділили питанням регіональної безпеки на Південному Кавказі та Близькому Сході. Український міністр також поінформував азербайджанського колегу про мирні зусилля України та подякував Азербайджану за підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення.

«Ми цінуємо принципову позицію Азербайджану на підтримку територіальної цілісності та суверенітету України. Україна також завжди підтримувала і підтримує суверенітет та територіальну цілісність Азербайджану. Це константа наших відносин», – наголосив Сибіга.

Він також висловив вдячність президенту Азербайджану Ільхаму Алієву та азербайджанському народу за гуманітарну допомогу, відновлення цивільної інфраструктури в Ірпені та підтримку української енергетики.

Нагадаємо, що Азербайджан продовжує надавати гуманітарну підтримку Україні та брати участь у відновленні постраждалої інфраструктури. Про це під час урочистого прийому в Києві з нагоди Дня незалежності Азербайджану заявив посол Азербайджану в Україні Сеймур Мардалієв.