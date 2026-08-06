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Іран вимагає поступок від США, перш ніж відкрити Ормузьку протоку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Іран вимагає поступок від США, перш ніж відкрити Ормузьку протоку
Судна в Ормузькій протоці 3 серпня
фото: Reuters

Одна з умов Ірану – зняття морської блокади США з портів 

Іран завершує укладення угоди з Оманом щодо руху суден через Ормузьку протоку. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Водночас у Тегерані наголошують, що домовленість між двома прибережними державами не означає автоматичного відновлення вільного відкриття водного шляху. Для забезпечення безпечного проходу суден Іран вимагає низки гарантій від Сполучених Штатів.

Заступник міністра закордонних справ Ірану Казем Гарібабаді в інтерв'ю державному агентству IRNA заявив, що Вашингтон має скасувати дії, які порушили попередні зобов'язання. Зокрема, іранська сторона наполягає на знятті морської блокади своїх портів, скасуванні повторно запроваджених санкцій проти нафтового сектору, відновленні переговорів щодо заморожених активів Тегерана, а також на виконанні зобов'язань щодо забезпечення стабільності в Лівані.

Окрім цього, Гарібабаді заперечив факт виконання Іраном статті 5 червневої угоди, яка зобов'язувала країну докласти максимальних зусиль для забезпечення безпечного комерційного проходу протягом 60 днів.

За його словами, ця стаття визначала лише загальні принципи, а не остаточний план. Нова ірано-оманська домовленість позиціонується як абсолютно нова модель безпеки. Вона передбачає зміну маршрутів судноплавства: значна частина комерційних перевезень проходитиме через іранські територіальні води, а решта – через оманські. Посадовець підкреслив, що це є стратегією здійснення ефектиного суверенітету, проте Іран не планує регулярно закривати протоку в мирний час.

Раніше Іран попередив країни Перської затоки, що у разі нових ударів США по його території завдасть ударів у відповідь по американських активах та енергетичній інфраструктурі регіону. 

За даними Reuters, попередження було передане під час дипломатичних контактів, які відбулися після заяви президента США Дональда Трампа від 28 липня про можливість ударів по енергетичній мережі та інфраструктурі Ірану.

Нагадаємо, 2 серпня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився скасувати атаку на Іран за умови швидкого укладення угоди. Також 5 серпня Axios повідомило, що Вашингтон готується оголосити про домовленість із Тегераном щодо повторного відкриття Ормузької протоки. Станом на момент публікації офіційного підтвердження цієї інформації не було.

Теги: США Іран

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