Російські банки та танкери потрапили під нові санкції Британії

Під нові обмеження потрапили російські банки, компанії, танкери та структури, які допомагають Москві експортувати енергоносії й підтримувати військову економіку

Велика Британія 6 серпня розширила санкції проти Росії, додавши до санкційного списку 19 нових позицій. Обмеження торкнулися російських банків, компаній енергетичного та промислового секторів, а також танкерів, які перевозили російські нафту, нафтопродукти й скраплений природний газ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство закордонних справ Великої Британії.

До санкційного списку потрапили банки та фінансові компанії

До санкційного списку потрапили шість російських фінансових установ: «Озон Банк», Росексімбанк, банк «Центр-інвест», «Реаліст Банк», «Банк Ставр» і «ТелеПорт Банк».

Щодо них запроваджено заморожування активів, заборону на надання трастових послуг, обмеження для керівників, а також заборону британським фінансовим установам підтримувати кореспондентські банківські відносини та проводити платежі на користь цих банків, від них або через них.

Британський уряд пояснив санкції тим, що фінансові установи працюють у стратегічно важливому для російської влади секторі та надають їй економічну підтримку.

Окремі обмеження запроваджено проти компанії Northern Engineering, яка працює в російському енергетичному секторі, та індійської судноплавної компанії Frion Ship Management. За даними британської влади, остання сприяла переходу танкера Arctic Express під російський контроль.

Під санкції також потрапили російські компанії «Металлкомплект», «Ником», «Промсиз» і «Технолюкс». У Лондоні заявили, що вони постачали товари або технології, які могли сприяти діям Росії проти територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

Обмеження проти фізичної особи

До списку внесли власника російської хімічної компанії «Силтрон» Олександра Жданова. Його активи підлягають заморожуванню, також йому заборонено в'їжджати до Великої Британії та обіймати керівні посади у британських компаніях.

Санкції щодо суден

Санкції охопили й шість суден. Зокрема, обмеження запровадили проти СПГ-танкера Arctic Express, який перевозив скраплений природний газ російського походження до третіх країн.

До переліку також увійшли нафтові танкери Perseas, Torvian, Asteras, Visund і Zenturo. За даними британського уряду, ці судна перевозили російську нафту або нафтопродукти з РФ до інших держав.

Санкції забороняють експлуатацію та фрахтування цих суден, їхній захід до британських портів, реєстрацію у Великій Британії, а також надання технічних, фінансових, брокерських, страхових та інших послуг, пов'язаних із їхньою діяльністю. Британська влада також отримала право затримувати такі судна та видавати їм розпорядження щодо руху.

Загалом санкційне оновлення від 6 серпня охопило 12 юридичних осіб, одну фізичну особу та шість суден. Усі обмеження набули чинності в день внесення відповідних позицій до санкційного списку Великої Британії.

Раніше, США запровадили нові санкції проти низки російських військових структур, компаній та фізичних осіб. Обмеження ухвалили через порушення Закону про нерозповсюдження зброї масового знищення щодо Ірану, Сирії та Північної Кореї (INKSNA).