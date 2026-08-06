Азербайджан заявив про готовність постачати газ Україні

Баку не виключає початку експорту газу до України та пропонує Києву ширшу співпрацю для зміцнення енергетичної безпеки регіону

Азербайджан готовий за потреби постачати природний газ до України та розширювати співпрацю з Києвом у сфері енергетичної безпеки. Про це під час візиту до української столиці заявив міністр закордонних справ Азербайджану Джейхун Байрамов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресконференцію міністрів.

За словами глави азербайджанського МЗС, сьогодні Азербайджан експортує природний газ до 16 держав світу, з яких 12 є європейськими країнами.

🇦🇿🇺🇦 Азербайджан постачає газ до 16 країн світу, з яких 12 - європейські. Ми будемо раді за необхідності постачати газ і в Україну, - очільник МЗС Джейхун Байрамов під час візиту до Києва



💬 "Я вважаю, що існує можливість для співпраці між Азербайджаном та Україною в контексті… pic.twitter.com/BMUqvNjPQ5 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 6, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соціальній мережі Х

«Азербайджан постачає газ до 16 країн світу, з яких 12 – європейські. Ми будемо раді за необхідності постачати газ і в Україну», – заявив Байрамов.

Водночас він наголосив, що потенціал співпраці між двома державами не обмежується лише поставками енергоносіїв. «І водночас я вважаю, що існує можливість для співпраці між Азербайджаном та Україною в контексті енергетичної безпеки ширшого регіону», – додав міністр.

Заява прозвучала під час офіційного візиту азербайджанської делегації до Києва, де сторони обговорили двосторонні відносини, розвиток економічної співпраці, підготовку України до опалювального сезону та питання зміцнення регіональної енергетичної безпеки.