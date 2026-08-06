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«Викривачам» загрожує тюрма? Трамп жорстко відповів на заяви про нестачу ракет у США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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«Викривачам» загрожує тюрма? Трамп жорстко відповів на заяви про нестачу ракет у США
Трамп заявив, що США не мають проблем із запасами ракет
фото: Getty Images

Президент США назвав повідомлення про дефіцит боєприпасів «зрадницькими» та пригрозив тюремними строками тим, хто передає таку інформацію ЗМІ

Президент США Дональд Трамп різко відреагував на повідомлення про можливий дефіцит ракет і боєприпасів в американській армії. Він запевнив, що Сполучені Штати мають достатні запаси озброєння, а людей, які поширюють протилежну інформацію, пообіцяв притягнути до відповідальності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис Трампа у Truth Social.

За словами американського президента, оборонна промисловість США активно нарощує виробництво, а країна здатна швидко поповнювати запаси боєприпасів у разі потреби.

«За потреби значні партії боєприпасів виробляють і постачають до США. Оборонні компанії будують найбільшу кількість заводів і фабрик за всю історію нашої країни. «Викривачів», які поширюють ці зрадницькі заяви, переслідуватимуть. Будуть домагатися тривалих термінів ув’язнення!», – заявив Трамп.

Заява президента пролунала після низки публікацій американських ЗМІ про можливу нестачу окремих видів ракет. Зокрема, The Washington Post із посиланням на власні джерела повідомляла, що під час засідання уряду в Кемп-Девіді 31 липня Трамп вимагав від міністра оборони Піта Гегсета пояснень щодо інформації про гострий дефіцит боєприпасів.

За даними видання, президент був переконаний, що проблема вже вирішена, однак дізнався про можливі обмеження запасів, які можуть вплинути на військові можливості США у війні проти Ірану.

Раніше WP також повідомляла, що дефіцит окремих типів ракет може позначитися не лише на американських операціях на Близькому Сході, а й на постачанні засобів протиповітряної оборони Україні.

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Теги: США Дональд Трамп ракета

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