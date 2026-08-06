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NYT: ЦРУ таємно створило оперативну групу з питань Куби

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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NYT: ЦРУ таємно створило оперативну групу з питань Куби
У ЦРУ не коментували створення оперативної групи
фото: Техкульт

Оперативна група дозволить ЦРУ швидко спрямувати більше фінансових, людських та технічних ресурсів на Кубу з метою створення розколу серед політичної еліти

Центральне розвідувальне управління США сформувало нову секретну оперативну групу, покликану посилити скоординований тиск на кубинський уряд. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела, передає «Главком».

Створення підрозділу дозволить Вашингтону оперативно спрямовувати додаткові фінансові, кадрові та технічні ресурси. Головна мета групи – створити раскол усередині політичної еліти Куби та домогтися економічних і політичних змін, яких прагне президент Дональд Трамп (зокрема, замінити прибічників жорсткої антиамериканської лінії на прагматичніших політиків, готових до діалогу).

До складу групи вже увійшли:

  • фахівці з вербування агентури;
  • аналітики розвідки;
  • спеціалісти з кібероперацій;
  • співробітники, які відповідають за проведення таємних операцій впливу.

Окрім цього, група аналізуватиме розвідувальні дані про діяльність керівництва Куби, приділяючи особливу увагу прихованим фінансовим потокам та закордонним бізнес-операціям.

Видання нагадує, що подібну оперативну групу щодо Куби ЦРУ вже створювало у 1960 році – тоді вона готувала невдалу висадку кубинських емігрантів у заливі Кочинос.

Проте джерела наголошують, що повноваження нової структури значно вужчі:

  • вона не має організованих союзників усередині Куби;
  • не має уповноважень сприяти проведенню летальних операцій.

Заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо заявив, що ці дії США не є несподіванкою:

«Подібні наміри не є сюрпризом, оскільки Куба вже давно є об'єктом зусиль ЦРУ у сфері шпигунства, підривної діяльності та дестабілізації, включаючи тероризм. І при цьому Госдепартамент ще має нахабство називати Кубу загрозою за те, що вона реалізує своє законне право на самооборону», – зазначив чиновник.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп в інтерв'ю Axios заявив про потенційну можливість проведення американської військової операції на Кубі за зразком січневих подій у Венесуелі. 

Головнокомандувач США наголосив, що географічна близькість Куби суттєво полегшує планування дій для американських військових порівняно з віддаленими регіонами, такими як Іран, куди політ триває близько 18 годин. Порівнюючи дві латиноамериканські країни, Трамп зауважив, що Венесуела володіє значними запасами нафти, тоді як Куба приваблює своєю хорошою власністю та береговою лінією.

Як відомо, Пентагон завершив кількамісячну підготовку з розгортання військ та озброєння, необхідних для потенційного військового нападу на Кубу. 

Наразі для початку операції військовому командуванню бракує лише остаточного наказу від президента Дональда Трампа. Рішення про перехід до військового планування було ухвалене після того, як тривалий економічний та політичний тиск не зміг призвести до повалення комуністичного уряду в Гавані. Завдяки значній військово-морській присутності в регіоні – найбільшій для США у світі за винятком Близького Сходу – американські сили здатні перейти до дій негайно.

Теги: ЦРУ США Куба

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