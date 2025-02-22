Зеленський: Буде більше підтримки у Європі

Україна продовжує міжнародну роботу та перемовини з партнерами

Україна продовжує міжнародну роботу, аби отримати якомога більше підтримки у Європі. Як повідомляє «Главком», про це сказав президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 22 лютого.

Сьогодні ми продовжуємо нашу міжнародну роботу, нові перемовини з партнерами – дуже корисні перемовини: буде більше підтримки у Європі, більше взаємодії. Зараз ми робимо цілком конкретні речі для того, щоб розмови про Україну й про всю Європу відбувалися за участі України і Європи. Я дякую кожному з партнерів за підтримку в цьому особливо.

Говорив сьогодні з Премʼєр-міністром Нідерландів, я подякував йому: Нідерланди готові допомагати й надалі і більше. Це важливо. Це додаватиме стабільності й безпеки. Ми розраховуємо на посилення нашого флоту F-16. Нідерланди – одні з тих, хто найбільше допомагає. Дякую!

Говорив сьогодні також із Премʼєр-міністром Албанії. Дуже хороша розмова, мудрі пропозиції. Дякую тобі, Еді! Однаково бачимо необхідність захищати інтереси всієї Європи та міжнародного права.

Говорив із Премʼєр-міністром Британії. Ми скоординували наші позиції, нашу дипломатію. Ми цінуємо, що Британія прагне зберігати лідерство в захисті життя й просто нормальності.

Також я говорив сьогодні і з Премʼєр-міністром Греції. Подякував за підтримку від початку повномасштабної війни. І ми справді цінуємо те, що Греція поруч із нами в безпекових питаннях і в тому, як наблизити надійний мир – надійний і гарантований», – сказав Зеленський.

За словами глави держави, гарантії безпеки – це те, що обʼєднує абсолютну більшість.

І Європа, Америка, і усі наші партнери у світі потребують спільного розуміння, як гарантувати, що Путін більше нікого не зможе обманути й що Росія не зможе нести загибель іншим народам – усім, від України і Європи до Сирії та країн Близького Сходу, Африки. За минулі 30 років ми бачили надто багато руїн і смертей, провина за які лежить саме на Росії – на російській армії, на їхніх спецслужбах, на їхніх найманцях. Світ потребує гарантій, я дякую всім за підтримку. І фактично з усіма партнерами зараз ми говоримо про гарантії безпеки, про конкретні прояви підтримки: про дії, про допомогу, про рішення, про меседжі.

Зараз, напередодні третіх роковин початку повномасштабної війни, для всіх українців важливо, щоб світ був із нами, був у сильній позиції, був із фундаментальними цілями та принципами Статуту ООН щодо суверенітету націй, територіальної цілісності кожної держави й захисту кожної нації світу від агресії. Справедливість не має бути пустим словом, і це важливо для кожного народу», – пояснив президент.

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив про другий раунд мирних переговорів щодо України з російськими дипломатами. Він відбудеться вже наступного тижня.

Також The Wall Street Journal припустив, що дружня позиція президента США Дональда Трампа щодо Росії може бути частиною його стратегічного плану, який включає спробу вбити клин між Росією та Китаєм, двома країнами, що відкрито виступають проти глобального лідерства США.

Нагадаємо, американський президент Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський є «диктатором без виборів». Президент США вважає, що Зеленському «краще рухатися швидко, інакше у нього не залишиться країни». Трамп знову наголосив начебто український лідер має «дуже низький рейтинг в українських опитуваннях», і «єдине, що у нього добре виходить – це грати на Байдені «як на скрипці».

Як повідомлялося, американський лідер Дональд Трамп висловив занепокоєння через відмову українського президента Володимира Зеленського від його пропозиції. Штати сподіваються, що президент України з часом її прийме.

До слова, The Hill опублікувало дані, в якому зазначено, що рейтинг схвалення президента США Дональда Трампа знижується через те, що багато хто вважає, що він перевищує повноваження.