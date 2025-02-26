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Уряд схвалив угоду між Україною і США щодо корисних копалин

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Уряд схвалив угоду між Україною і США щодо корисних копалин
фото: скріншот з відео

Угода матиме шість ключових позицій

Кабмін ухвалив рішення, необхідні для підписання угоди між Україною та США про створення Інвестиційного фонду відбудови. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Угода матиме шість ключових позицій.

  1. Україна та США створюють Інвестиційний фонд відбудови, який буде спільною власністю та спільно управлятиметься урядами обох наших країн.
  2. Українські надра та ресурси залишаються українськими, вони не передаються ні у власність США, ні будь-кому іншому.
  3. Україна буде вносити до Фонду 50% майбутніх надходжень від своїх природно-ресурсних активів.
  4. США робитимуть внески до Фонду у вигляді коштів, фінансових інструментів та інших активів, критично важливих для відбудови України.
  5. Зібрані Фондом кошти будуть інвестуватися виключно в проєкти відбудови України. Фактично йдеться про Фонд для майбутніх поколінь українців.
  6. В угоді враховані українські зобов'язання в межах євроінтеграційного процесу. Шмигаль зауважив, що жодних протиріч і суперечностей з нашими євроінтеграційними зобов’язаннями не виникатиме.

«Главком» наводить повний текст варіанту потенційної угоди між Україною та США.

Нагадаємо, Зеленський підтвердив, що між США та Україною погоджена рамкова угода щодо природних копалин, яка не потребує ратифікації парламенту.

До слова, професор Володимир Михайлов назвав українські корисні копалини, в яких найбільше зацікавлені США.

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Теги: Кабмін США Україна корисні копалини Денис Шмигаль прем’єр-міністр

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