Португалія оголосила про новий пакет допомоги Україні
Україна отримає від 14 бронемашин M113 і комплект 105-мм гаубиць
Сьогодні, 20 червня, Португалія оголосила про новий пакет допомоги УКраїні, який міститиме гаубиці та бронемашини M113. Про це повідомляє сайт міністерстві оборони Португалії.
«Португалія продовжує підтримувати Україну», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Україна отримає від неї 14 бронемашин M113 і комплект 105-мм гаубиць.
«Цей новий пакет військової техніки приєднується до 180 тонн боєприпасів і п'яти закритих машин медичної підтримки, наданих упродовж кількох тижнів», – додали у Міністерстві.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Португалії Жоау Гомеш Кравіньо заявив, що його країна не надаватиме Україні літаки F-16 у межах «коаліції винищувачів», але готова долучитись до навчання персоналу. За словами очільника португальського МЗС, відправлення F-16 є «питанням, яке не обговорюється», оскільки «Португалія не має необмеженої кількості літаків».
Триває 482-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. За уточненою інформацією, російські окупанти завдали удару по Україні 35 іранськими ударними БпЛА типу Shahed, сімома зенітними керованими ракетами С-300 та однією крилатою ракетою наземного базування «Іскандер-М» по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 32 ударних БпЛА Shahed.
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