Україна отримає від 14 бронемашин M113 і комплект 105-мм гаубиць

Сьогодні, 20 червня, Португалія оголосила про новий пакет допомоги УКраїні, який міститиме гаубиці та бронемашини M113. Про це повідомляє сайт міністерстві оборони Португалії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Португалія продовжує підтримувати Україну», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна отримає від неї 14 бронемашин M113 і комплект 105-мм гаубиць.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Цей новий пакет військової техніки приєднується до 180 тонн боєприпасів і п'яти закритих машин медичної підтримки, наданих упродовж кількох тижнів», – додали у Міністерстві.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Португалії Жоау Гомеш Кравіньо заявив, що його країна не надаватиме Україні літаки F-16 у межах «коаліції винищувачів», але готова долучитись до навчання персоналу. За словами очільника португальського МЗС, відправлення F-16 є «питанням, яке не обговорюється», оскільки «Португалія не має необмеженої кількості літаків».

Триває 482-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. За уточненою інформацією, російські окупанти завдали удару по Україні 35 іранськими ударними БпЛА типу Shahed, сімома зенітними керованими ракетами С-300 та однією крилатою ракетою наземного базування «Іскандер-М» по об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 32 ударних БпЛА Shahed.