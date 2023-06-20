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Португалія оголосила про новий пакет допомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Португалія оголосила про новий пакет допомоги Україні
Серед обіцяної техніки 14 бронемашин

Україна отримає від 14 бронемашин M113 і комплект 105-мм гаубиць

Сьогодні, 20 червня, Португалія оголосила про новий пакет допомоги УКраїні, який міститиме гаубиці та бронемашини M113. Про це повідомляє сайт міністерстві оборони Португалії.

«Португалія продовжує підтримувати Україну», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Україна отримає від неї 14 бронемашин M113 і комплект 105-мм гаубиць.

«Цей новий пакет військової техніки приєднується до 180 тонн боєприпасів і п'яти закритих машин медичної підтримки, наданих упродовж кількох тижнів», – додали у Міністерстві.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Португалії Жоау Гомеш Кравіньо заявив, що його країна не надаватиме Україні літаки F-16 у межах «коаліції винищувачів», але готова долучитись до навчання персоналу. За словами очільника португальського МЗС, відправлення F-16 є «питанням, яке не обговорюється», оскільки «Португалія не має необмеженої кількості літаків».

Триває 482-га доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. За уточненою інформацією, російські окупанти завдали удару по Україні 35 іранськими ударними БпЛА типу Shahed, сімома зенітними керованими ракетами С-300 та однією крилатою ракетою наземного базування «Іскандер-М» по  об’єктах цивільної інфраструктури Запоріжжя. Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України, у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони України, знищено 32 ударних БпЛА Shahed. 

 

Теги: Португалія допомога ЗСУ війна

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