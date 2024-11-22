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Росія з березня поставила КНДР понад мільйон барелів нафти в обмін на військову допомогу – BBC

Ірина Бура
glavcom.ua
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Росія з березня поставила КНДР понад мільйон барелів нафти в обмін на військову допомогу – BBC
За результатами аналізу супутникових знімків, північнокорейські танкери здійснили 43 рейси між російським нафтовим терміналом на Далекому Сході та портами КНДР з березня по листопад 2024 року
фото: ВВС

Усі судна прибували до Росії порожніми, а поверталися завантаженими нафтою

З березня 2024 року Росія поставила Північній Кореї більше мільйона барелів (56 тисяч тонн) нафти, ймовірно, розплачуючись за військову підтримку. Про це повідомляє BBC із посиланням на дані британського дослідницького центру Open Source Centre.

За результатами аналізу супутникових знімків, проведеного Open Source Centre, північнокорейські танкери здійснили 43 рейси між російським нафтовим терміналом на Далекому Сході та портами КНДР з березня по листопад 2024 року. Усі судна прибували до Росії порожніми, а поверталися завантаженими нафтою.

Провідні експерти та міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі сказали ВВС що, на їхнє переконання, цією нафтою Москва розплачується з Пхеньяном за зброю і солдатів, якими КНДР допомагає Росії воювати з Україною.

Перший задокументований рейс відбувся 7 березня, через сім місяців після перших повідомлень про постачання північнокорейських боєприпасів Росії,  останній – 5 листопада.

«Постійне надходження нафти забезпечує Північній Кореї рівень стабільності, небачений із часу запровадження санкцій», – зауважив старший аналітик Open Source Centre Джо Берн.

Нагадаємо, Чехія припинила прямі закупівлі газу з РФ, однак продовжує імпортувати енергоносії російського походження на європейських ринках. Причиною є те, що відстежити першоджерело технічно складно.

До слова, російська влада обговорює плани об'єднання найбільших нафтових компаній у єдиного національного «мегавиробника». Москва працює над планом злиття своїх найбільших нафтових компаній в єдиного національного лідера, угода, яка зміцнить контроль президента Володимира Путіна на світових енергетичних ринках і економіці Росії під час війни.

Натомість Європарламент готується ухвалити резолюцію щодо необхідності посилення санкцій проти Росії, яким пропонує розширити список обмежень щодо «тіньового флоту» з метою заблокувати експорт російської нафти та зрідженого природного газу. 

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Теги: нафта росія міністр путін Північна Корея влада Москва

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