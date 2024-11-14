Головна Київ Новини
search button user button menu button

Працівник столичного ТЦК, який вистрелив собі в голову, помер у лікарні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Працівник столичного ТЦК, який вистрелив собі в голову, помер у лікарні
фото: з відкритих джерел

У правоохоронних органах не виключали, що спробу самогубства майор міг вчинити через конфлікт з керівництвом через великий об’єм роботи

Начальник групи персоналу Печерського ТЦК і СП помер у лікарні після вогнепального поранення в голову. Про це повідомляє ТСН, посилаючись на власні джерела.

«На місці було виявлено передсмертну записку, в якій було зазначено, що причина самогубства – втома від служби. Потерпілого у вкрай важкому стані доставлено до Київської міської клінічної лікарні №17 з попереднім діагнозом: вогнепальне кульове наскрізне поранення голови, геморагічний шок», –  йдеться у повідомленні. 

Також джерела ЗМІ у правоохоронних органах не виключали, що спробу самогубства майор міг вчинити через конфлікт з керівництвом через великий об’єм роботи.

«Знаємо, що майор до цього випадку майже тиждень не ночував вдома начебто через те, що в нього було багато завдань. Він був залучений до мобілізаційних процесів», – повідомили військові.

Зазначається, що нібито спробу самогубства намагався вчинити начальник групи персоналу майор Андрій В. Правоохоронці зазначили, що він намагався позбавити себе життя шляхом пострілу собі в лобну частину голови з табельної вогнепальної зброї – пістолета Макарова.

Нагадаємо, 12 листопада ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що в Києві працівник ТЦК спробував скоїти самогубство. Чоловік вистрелив собі в голову з пістолета, але вижив.

Також після смерті військовозобов'язаного в одному з ТЦК Полтавської області поліція розпочала провадження за статтею «умисне вбивство». Стало відомо, що чоловіка знайшли повішеним. 

Теги: вбивство військові самогубство поліція поранення конфлікт ТЦК

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військові КНДР виконують завданян на Курщині
Українські розвідники перехопили переговори військових КНДР
10 листопада, 15:14
Суд допитав кількох військовослужбовців ТЦК. Вони підтвердили, що виписали повістку з помилкою і намагалися її виправити
ТЦК виписав повістку з помилками у прізвищі, чоловік уникнув мобілізації: на чий бік став суд?
9 листопада, 13:30
Сергій Бескрестнов розповів, що F-16 не використовуються для полювання за дронами
Фахівець зі зв'язку, РЕБ та розвідки пояснив, коли варто боротися з дронами за допомогою літаків
8 листопада, 17:15
Санду закликала діаспорян голосувати на виборах
Вибори у Молдові: Майя Санду звернулася до діаспори
3 листопада, 20:57
На Черкащині засудили шахрая
Міняв iPhone на майонез. На Черкащині суд виніс вирок шахраю
31 жовтня, 21:26
Військові додали, що в результаті ударів жертв серед цивільного населення немає
США завдали авіаударів по таборах ІДІЛ в Сирії
30 жовтня, 20:03
Голова Верховного суду Станіслав Кравченко розповів про дезертирство серед війська України
Зросла кількість випадів дезертирства серед українських військових – голова Верховного суду
29 жовтня, 19:44
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу нараду Джерело: https://censor.net/ua/n3515885
Сирський назвав умову, за якої буде збільшено термін базової підготовки військовослужбовців
21 жовтня, 09:43
Народна артистка Бучинська розповіла про свого чоловіка
Співачка Бучинська показала свого таємничого чоловіка з СБУ (фото)
19 жовтня, 14:01

Новини

У якому районі столиці найчистіше повітря: моніторинг від КМДА
У якому районі столиці найчистіше повітря: моніторинг від КМДА
Працівник столичного ТЦК, який вистрелив собі в голову, помер у лікарні
Працівник столичного ТЦК, який вистрелив собі в голову, помер у лікарні
Суд переніс розгляд справи митрополита Павла, бо адвокат не підготував промову
Суд переніс розгляд справи митрополита Павла, бо адвокат не підготував промову
На Київщину насувається сніг: прогноз погоди на 14 листопада
На Київщину насувається сніг: прогноз погоди на 14 листопада
На Київщині виявили і знешкодили бойову частину російської ракети Х-101
На Київщині виявили і знешкодили бойову частину російської ракети Х-101
Велодоріжки на Вокзальній площі: експерт пояснив нововведення
Велодоріжки на Вокзальній площі: експерт пояснив нововведення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
101K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 листопада: ситуація на фронті
42K
Стало відомо, скільки людей планує мобілізувати Україна до лютого 2025 року
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 листопада 2024
29K
Що їдять, що вчать і де сплять. Репортаж із «учебки», в яку потрапляють мобілізовані
21K
Затримано «смотрящого» за Уманським районом та начальника в’язниці (фото)
6862
У Києві лунали вибухи, яка якість повітря після атаки

Новини

На аукціоні продадуть останню Ferrari Міхаеля Шумахера
Сьогодні, 07:25
Хмарно з проясненнями, місцями туман: прогноз погоди на 14 листопада
Сьогодні, 06:00
ЗСУ відновили позиції біля Часового Яру – карти ISW
Сьогодні, 05:29
Україна не має наміру створювати ядерну зброю – МЗС
Сьогодні, 03:50
«Втрата впливового союзника України». Що кажуть експерти про відставку глави Англіканської церкви
Сьогодні, 01:37
14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua