Працівник столичного ТЦК, який вистрелив собі в голову, помер у лікарні

У правоохоронних органах не виключали, що спробу самогубства майор міг вчинити через конфлікт з керівництвом через великий об’єм роботи

Начальник групи персоналу Печерського ТЦК і СП помер у лікарні після вогнепального поранення в голову. Про це повідомляє ТСН, посилаючись на власні джерела.

«На місці було виявлено передсмертну записку, в якій було зазначено, що причина самогубства – втома від служби. Потерпілого у вкрай важкому стані доставлено до Київської міської клінічної лікарні №17 з попереднім діагнозом: вогнепальне кульове наскрізне поранення голови, геморагічний шок», – йдеться у повідомленні.

Також джерела ЗМІ у правоохоронних органах не виключали, що спробу самогубства майор міг вчинити через конфлікт з керівництвом через великий об’єм роботи.

«Знаємо, що майор до цього випадку майже тиждень не ночував вдома начебто через те, що в нього було багато завдань. Він був залучений до мобілізаційних процесів», – повідомили військові.

Зазначається, що нібито спробу самогубства намагався вчинити начальник групи персоналу майор Андрій В. Правоохоронці зазначили, що він намагався позбавити себе життя шляхом пострілу собі в лобну частину голови з табельної вогнепальної зброї – пістолета Макарова.

Нагадаємо, 12 листопада ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомили, що в Києві працівник ТЦК спробував скоїти самогубство. Чоловік вистрелив собі в голову з пістолета, але вижив.

Також після смерті військовозобов'язаного в одному з ТЦК Полтавської області поліція розпочала провадження за статтею «умисне вбивство». Стало відомо, що чоловіка знайшли повішеним.