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П'ять головних новин за 22 червня

Ростислав Вонс
glavcom.ua
П'ять головних новин за 22 червня
фото з відкритих джерел

Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції з викидом радіації

Росія все підготувала для теракту на ЗАЕС із викидом радіації, окупанти заявили про приліт по мосту на кордоні з Кримом, Україна отримала €1,5 мільярда макрофінансової допомоги від ЄС. Ці та інші події 22 червня ми зібрали у добірку, щоб ви були в курсі головних новин.

Росія все підготувала для теракту на ЗАЕС із викидом радіації – Зеленський

Розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції – терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС. Зокрема, йдеться про ставок-охолоджувач станції.

Окупанти заявили про приліт по мосту на кордоні з Кримом

В окупованому Криму підірвали Чонгарський міст. Крим із Херсонською областю з'єднує три дороги: дві в районі Вірменська (через Каланчак та Чаплинку) та один у районі Джанкоя – через Чонгар.

Саме дорога через Чонгар найзручніша для перевезення військової техніки в Запорізьку область. Через пошкодження мостів шлях доставки техніки та боєприпасів від Джанкоя до Мелітополя тепер іде через Армянськ трасами Е97 та Е58, збільшившись удвічі – до 300 кілометрів (замість 157 км трасою через Чонгар).

Україна отримала €1,5 мільярда макрофінансової допомоги від ЄС

Європейський Союз виплатив Україні ще один транш у розмірі €1,5 мільярда в межах річної макрофінансової допомоги. Зазначимо, це вже п’ятий транш у межах річного пакета макрофінансової допомоги на €18 млрд. Перший транш у €3 млрд Україна отримала в січні, другий, третій і четвертий (по €1,5 млрд) – у березні, квітні та травні відповідно.

Кредити матимуть 10-річний пільговий період. Держави-члени ЄС покриватимуть основну частину процентних витрат коштом зовнішніх цільових доходів.

Одеський військком «забув» про розкішну віллу в Іспанії за €3 млн

Родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї нерухомість в Іспанії.

Борисов, який працює військком з 1996 року, у телефонній розмові з журналістами спочатку запевняв, що його родина нічим в Іспанії не володіє, а після слів про витяги із місцевого реєстру заявив, що його дружина займається там роздрібною торгівлею, а він не «влазить» у ці справи. Також він заявив, що не в курсі, чи придбали його рідні нерухомість на іспанському узбережжі. За його словами, дружина мала розповісти йому про це згодом, а зараз займається документацією. Щодо автівки тещі, Борисов заявив, що вона продала стару автівку і купила собі Land Cruiser.

ПАРЄ ухвалила резолюцію про повну підтримку мирного плану Зеленського

Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про повну підтримку мирного плану президента Володимира Зеленського. Також ПАРЄ підтримала:

  • Продовження та посилення додаткової цивільної та військової допомоги, в тому числі шляхом реекспорту власних товарів.
  • Створення стратегічної європейської економічної автономії від російської нафти та газу, як основного інструменту шантажу Європи.
  • Заходи для превенції перепродажу російських корисних копалин до Європи через треті країни.
  • Розширення списку фізичних осіб та юридичних осіб, які підпадають під обмежувальні заходи (санкції) у РФ, Білорусії та третіх країнах.
  • Запровадження основних категорій з метою провадження особливого нагляду для уникнення ухилення від санкцій.
  • Процес створення гармонізованого механізму для моніторингу дотримання санкцій та відстежування їх ухилення, в тому числі через перепродаж товарів за допомогою третіх країн.
  • Створення публічного Реєстру компаній та осіб, які працюють на користь російських інтересів в тому числі допомагають ухилятися від санкцій.
  • Визнання ПВК «Вагнер» та інших воєнізованих формувань, які беруть участь у вторгненні РФ («Отряд Кадирова» та інші) – терористичними угрупуваннями.
  • Визнання режиму РФ, як той що наслідує небезпечну ідеологію рашизму. Рашизм складається з сотень прикладів воєнних злочинів та прямо пропагандує злочин геноциду.
  • Започаткування галузі науки російської колоніальної політики, з метою вивчення минулих політик та практик РФ направлених на провадження імперіалістичної політики.
  • Визнання РФ винною у воєнному злочині – екоциді, який стався способом підриву Каховської ГЕС з метою призупинення контрнаступу.
  • Створення стратегічної економічної автономії від російських газу та нафти, які використовуються РФ для розширення імперіалістичної геополітичної мети.

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Теги: ЗСУ Запорізька АЕС Крим Європейський союз Володимир Зеленський

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