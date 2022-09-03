У Берлін їде новий посол України. Хто замінить Мельника

Берлін погодив кандидатуру нового українського посла

Німеччина погодила кандидатуру 46-річного Олексія Макеєва на посаду нового посла України в ФРН. Федеральний президент Франк-Вальтер Штайнмаєр уже дав свою згоду на призначення Макеєва. Про це повідомив у суботу, 3 вересня, речник МЗС Німеччини, пише DW.

Тепер Макеєв може в'їхати до Німеччини та передати свої вірчі грамоти федеральному президентові. Він має вступити на посаду 15 жовтня.

Раніше про згоду Берліна на призначення Макеєва головним українським диппредставником у Німеччині повідомили німецькі видання Welt am Sonntag та Spiegel із посиланням на джерела в дипломатичному відомстві федерального уряду.

Олексій Макеєв народився 1975 року, закінчив Київський інститут міжнародних відносин, дипломатичну службу почав у віці 21 року. Відтоді працював зокрема в Берліні та Берні, добре володіє німецькою мовою. У 2014 році його призначили головою політичного департаменту МЗС України. Останні два роки Макеєв є спецпредставником МЗС України щодо санкційної політики. Також він належить до міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола.

Попередник Макеєва Андрій Мельник займав пост посла України в ФРН з 2014 року. На початку липня президент України Володимир Зеленський підписав указ про його відкликання, він має залишити Німеччину в середині жовтня. У Києві Мельник може стати одним із нових заступників очільника МЗС, однак офіційного призначення ще не було.

Нагадаємо, що Мельник неодноразово досить різко відгукувався про політику Німеччини щодо російсько-української війни та персонально про Олафа Шольца.

Так, коли канцлер підтримав федерального президента Штайнмаєра, якого не пускали до України, і відмовився їхати до Києва – посол заявив, що гратися у «ображену ліверну ковбасу» (вдавати з себе ображеного без достатніх на це підстав – ред.) це не дуже по-державницьки.

А зволікання Німеччини у питанні надання Україні важкого озброєння дипломат проілюстрував картинкою із равликом, який повільно тягне на черепашці патрон.

Український посол також різко прокоментував заяву «німецьких інтелектуалів», які закликали канцлера Олафа Шольца перестати надавати військову допомогу Україні й схилити таким чином Київ до переговорів з Москвою. Мельник назвав цих людей «групою псевдоінтелектуальних невдах» і запропонував їм «піти до біса».