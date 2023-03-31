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Посол у ПАР розповіла, як Україну оббріхують в Африці

Надія Карбунар
glavcom.ua
Посол у ПАР розповіла, як Україну оббріхують в Африці
У Південно-Африканській Республіці меседжі російської пропаганди найбільше присутні у риториці офіційних осіб
фото з відкритих джерел

«Меседжі російської пропаганди найбільше присутні у риториці офіційних осіб»

Пропагандисти активно накачують африканські країни проросійськими наративами. При цьому використовують різні інформаційні канали, залежно від країни та регіону. До прикладу, у Південно-Африканській Республіці меседжі російської пропаганди найбільше присутні у риториці офіційних осіб, а не у місцевих медіа. На щастя, навіть державні медіа сьогодні дотримуються принципів свободи слова і намагаються висловлювати максимально незалежну думку. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла посол України у ПАР Любов Абравітова.

«У ПАР, через наукові, академічні, офіційні джерела, соціальні мережі, які знаходяться під впливом правлячої партії «Африканський національний конгрес», а також з боку посольства РФ лунає ціла низка наративів і меседжів. Наприклад про те, що чинні українські лідери прийшли до влади внаслідок державного перевороту у 2014 році. Також заявляється, що Україна коїла злочини проти мешканців Донбасу та Одеси. Розповідають про біолабораторії в Україні, які виробляють біологічну зброю, про те, що африканські студенти зазнали грубого поводження, перетинаючи кордон тощо», – каже дипломатка.

За словами Любові Абравітової, на трьох представників Молодіжної ліги згаданого «Африканського національного конгресу» у жовтні минулого року РНБО України наклала санкції. Вони у 2022 році брали участь у псевдореферендумах на тимчасово окупованих Росією територіях України та, за їхніми словами, «стали свідками злочинів української армії, а РФ у них не винна, оскільки ці злочини можуть бути сфальсифікованими».

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна. 

У серпні Путін має приїхати на саміт у ПАР. Керівництво Південноафриканської Республіки збирається провести консультації з Росією щодо міжнародного ордеру на арешт президента РФ Володимира Путіна.

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Теги: арешт Щастя кордон соціальні мережі Україна посол партії студенти санкції саміт путін Африка

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