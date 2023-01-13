Постачання танків в Україну: Пентагон підтримав рішення союзників

Райдер зазначив, що в американському оборонному відомстві «абсолютно підтримують усі оборонні засоби для України

США підтримують рішення союзників передати Україні західні танки. Таку заяву під час брифінгу зробив прессекретар Пентагону, бригадний генерал ВПС Пет Райдер.

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Він заявив про продовження обговорень щодо передачі зброї західного зразка.

«Коли йдеться або про танки, або про протиповітряну оборону, або про артилерію – все це ми продовжуємо ретельно обговорювати з нашими союзниками та партнерами. Як вам відомо, наступного тижня відбудеться засідання Контактної групи з питань України, і я чекаю, що там це теж обговорюватиметься», – зазначив він.

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На питання про позицію Пентагону щодо постачання Україні танків Райдер зазначив, що в американському оборонному відомстві «абсолютно підтримують усі оборонні засоби, які можуть надати Україні наші міжнародні союзники та партнери, зокрема танки».

«Знову ж таки, в цей розрахунок входять здатність навчатися, їх підтримка в робочому стані. Це частина будь-якої дискусії незалежно від того, чи йдеться про США, чи наших партнерів. І ми підтримуємо надання Україні будь-яких засобів, які дадуть їй перевага на полі бою», – наголосив представник Пентагону.

Раніше Пет Райдер заявив, що призначення генерала Валерія Герасимова начальником Генерального штабу РФ як головного командувача «СВО» показує деякі системні проблеми, з якими зіткнулися російські військові з початку вторгнення в Україну.