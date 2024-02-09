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Черги на кордонах стануть меншими: що змінилось

Христина Петренко
glavcom.ua
Черги на кордонах стануть меншими: що змінилось
Загалом, «єЧерга» щапрацює на 29 пунктах пропуску
фото ілюстративне

З 12 лютого з 12 години дня всі автобуси зможуть перетинати кордон за попереднім записом в системі «єЧерга»

 

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури поширює послугу електронної черги для перетину кордону автобусами на всі пункти пропуску з країнами ЄС та Молдовою для верифікації виконання міжнародних маршрутів. Про це інформує пресслужба відомства.

Загалом, йдеться про 29 пунктів пропуску. 

«Масштабування «єЧерги» для автобусів – це частина роботи з реформування сфери міжнародних пасажирських перевезень. Впорядкувати міжнародні пасажирські перевезення та прибрати черги перед пунктами пропуску – ключова мета цих змін. Наразі ми масштабуємо «єЧергу» на всі пункти пропуску, щоб верифікувати виконання автобусних маршрутів та проаналізувати навантаження на кордон. Після цього, на основі актуальної мережі маршрутів, ми запропонуємо кожному автобусу часовий проміжок для перетину кордону - відповідний слот. У підсумку маємо отримати кордон без черг та поїздки відповідно до графіка руху», – зазначили у відомстві.

З 12 лютого з 12 години дня всі автобуси зможуть перетинати кордон за попереднім записом в системі «єЧерга». Наразі йдеться виключно про реєстрацію в системі для перетину кордону за принципом "реєструйся та їдь".

За таким правилом «єЧерга» для автобусів діє вже на 8 пунктах пропуску з серпня минулого року. З понеділка до цього переліку будуть додані ще 21 пункти пропуску.

Зокрема, йдеться про КПП:

  • «Ягодин-Дорогуськ»;
  • «Устилуг-Зосин»;
  • «Угринів-Долгобичув»;
  • «Рава-Руська - Гребенне»;
  • «Краківець-Корчова»;
  • «Шегині-Медика»;
  • «Грушів-Будомєж»;
  • «Смільниця-Кросценко»;
  • «Ужгород - Вишнє Нємецьке»;
  • «Малий Березний - Убля»;
  • «Чоп-Захоньм»;
  • «Лужанка-Берегшурань»;
  • «Дякове-Халмеу»;
  • «Порубне-Сірет»;
  • «Красноїльськ - Вікову де Сус»;
  • «Дяківці-Раковець»;
  • «Орлівка-Ісакча»;
  • «Могилів-Подільський-Отач»;
  • «Мамалига-Крива»;
  • «Маяки-Удобне-Паланка»;
  • «Старокозаче-Тудора»;
  • «Россошани-Брічень»;
  • «Серпневе 1-Басараб’яска»;
  • «Сокиряни-Окниця»;
  • «Малоярославець 1-Чадир-Лунга»;
  • «Нові Трояни-Чадир-Лунга»;
  • «Табаки-Мирне»;
  • «Виноградівка-Вулканешти»;
  • «Рені-Джурджулешти».

До слова, за час запуску «єЧерги» кордон за електронним записом перетнуло понад 40 тисяч автобусів та 725 тисяч вантажівок. 

Нагадаємо, «єЧерга» запрацювала у грудні 2022 року. Тоді її запровадили на пункті пропуску «Ягодин-Дорогуськ» на кордоні із Польщею.

Раніше повідомлялось, що польські фермери анонсували перекриття ще одного КПП на кордоні з Україною.

Читайте також: «єЧерга». Оновлено перелік пріоритетності під час перетину кордону
Теги: Польща кордон перевезення КПП єЧерга

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